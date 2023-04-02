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144萬隻平腹小蜂出擊 彰化縣動用無人機防治荔枝椿象

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
荔枝椿象正產卵期。圖／彰化縣政府提供
荔枝椿象正產卵期。圖／彰化縣政府提供

目前中部地區荔枝、龍眼正值開花期，開花情形較往年好，蜜蜂陸續採蜜授粉，為防止荔枝椿象為害，彰化縣政府在實施化學藥劑防治後，即日起，啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂，5月成蟲期間，則應用無人機噴灑皂素（脂肪酸鉀鹽）來防治。　　

彰化縣政府農業處指出，每年三、四月為荔枝椿象的主要產卵期，五月開始，荔枝椿象成蟲開始大量出現，危害時期可持續至七、八月，由於成蟲有群集性，且體型較小、對藥劑敏感，若能把握此時再次防治，可有效降低若蟲危害，也可降低來年田間蟲源。　　

彰化縣荔枝椿象防治期程分為三階段，第一階段為辦理化學藥劑補助，每公頃補助2千元，已經結束，5月1日至6月30日若蟲期間再次辦理化學藥劑補助，今年更加碼針對目前有耕作事實的荔枝、龍眼果園，補助發放農藥給公所及農會供農友免費登記領取，請農民噴藥防治。　　

第二階段透過平腹小蜂防治荔枝椿象，在椿象產卵盛期3到4月釋放成效為最佳，縣府即日啟動第一次無人機，在荔枝、龍眼主產地彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉釋放平腹小蜂，並在田中鎮、二水鄉搭配人工懸掛平腹小蜂盒，雌小蜂會將卵產在荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒則無法順利孵化出椿象若蟲，預計將有144萬隻平腹小蜂在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，再繁殖子代藉此循環形成一個生活族群，有效降低害蟲卵的孵化。

第三階段預計在5月成蟲期間，應用無人機噴灑皂素（脂肪酸鉀鹽）防治，經過近年來的不斷測試，皂素安全又符合生態，能讓椿象不築巢、不產卵，效果佳，目前已於田中鎮、社頭鄉、芬園鄉及彰化市試辦，防治面積已達63公頃，縣府表示，後續將積極規劃於八卦山沿脈推廣無人機防治荔枝椿象。 　　　　　　　　　　

為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／縣府提供
為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／縣府提供
為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／本報資料照片
為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／本報資料照片
荔枝椿象蟲卵。本報資料照片
荔枝椿象蟲卵。本報資料照片
人工懸掛平腹小蜂卵片盒。圖／彰化縣政府提供
人工懸掛平腹小蜂卵片盒。圖／彰化縣政府提供
為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／本報資料照片
為效防治荔枝椿象，彰化縣即日起啟動生物防治，出動無人機在主要產區釋放144萬隻平腹小蜂。圖／本報資料照片

荔枝椿象 脂肪

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