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關愛慢飛天使 彰濱秀傳邀家長陪同參加益智闖關活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同學習手作多肉小盆栽。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同學習手作多肉小盆栽。圖／秀傳醫院提供

兒童節前夕，彰濱秀傳復健科配合秀傳醫療體系50週年慶，今天舉辦關愛慢飛天使活動，活動採用的Happy GoGo訓練系統是一套協助小兒復健的方案，可以為小兒動作或認知障礙族群提供豐富有趣的情境內容，增加復健的積極性與同儕互動的機會。

此項關愛慢飛天使活動，共有20多位小朋友由家長陪同參加益智闖關活動，彰濱秀傳醫院院長顏鴻章表示，目前彰濱秀傳兒童復健中心的兒童服務個案超過250位，闖關活動提供多元化豐富的訓練課程及不同的遊戲情境內容，讓家長帶著孩子一同互動、一起做運動

復健科主任陳君宇醫師表示，闖關活動是由家長引導孩子拿著闖關卡向三層關卡挺進，其中一關為Happy GoGo體驗，透過電腦螢幕畫面，吸引小朋友目光跟著運動，還有手作多肉小盆栽，鼓勵家長與孩子們一同製作，完成作品可帶回家，孩子們從遊戲中獲得成就感。

彰濱秀傳副院長徐永南指出，兒童早療訓練是一項重要課題，須由家長、照顧者、治療師、醫師等人互相溝通及協調，並以家庭為中心，將治療在家中延續用遊戲方式來訓練，可讓慢飛兒童得到更好的療育。

徐永南表示，Happy GoGo訓練系統是一套協助小兒復健的方案，可以為小兒動作或認知障礙族群提供豐富有趣的情境內容，透過虛擬動態遊戲的方式做復健訓練，並能用於平衡、感覺動作整合、協調、肌耐力、認知、上下肢等訓練，最多能讓6位小朋友同時進行團療課程，增加復健積極性與同儕互動機會。

彰濱秀傳副院長李奇學也說，依據國外臨床實證經驗，院方引進Happy GoGo體感訓練儀，期望藉由深入了解兒童動作學習的認知機制後，發展出適合以遠距方式及虛擬動態提升障礙兒童能力的介入方式，日後秀傳醫院將會再引進更多發展創新的治療方案，拓展早療多元性，使個案能獲得更多療育、治療的機會。

彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友學習手作多肉小盆栽。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友學習手作多肉小盆栽。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天舉辦關愛慢飛天使活動，小朋友由家長陪同進行益智闖關。圖／秀傳醫院提供

復健 醫師 運動

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