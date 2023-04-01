大雨澆不熄熱情 南投500名親子雨中手作脆梅
清明時節雨紛紛，卻阻擋不了民眾手作青梅的熱情。「南投梅子節-春分一簍梅」今天在信義鄉梅子夢工廠登場，500組親子穿著黃色雨衣，體驗雨中作脆梅樂趣。縣長許淑華現學現賣，拿起大鏟烹調梅子豬腳，邀請各地民眾即日起至5月14日，呼朋引伴到南投旅遊，品嘗梅子料理，共享酸甜好時光。
許淑華說，青梅是南投重要經濟作物，還可加工製成脆梅、Q梅、梅干、梅精提高附加價值。尤其，梅子入菜做成各種特色餐，更受遊客好評。縣府結合信義、仁愛、國姓及水里農會一起行銷梅子，信義鄉梅子夢工廠手作脆梅大受歡迎，報名年年秒殺。
今天南投雨勢不斷，澆不熄民眾熱情，500組親子穿上雨衣，體驗雨中製作脆梅，台中林小姐說：「清明節在雨中製作青梅，是應景又難得的體驗」，這兩天還要走訪東埔泡溫泉，賞美景，品好茶，愜意度過清明連假。
南投縣農業處長陳瑞慶說，南投縣梅子栽種面積956公頃，年產量5285公噸，占全國3成，青梅產值約2.29億元，品質好深受國人喜愛。
信義鄉農會總幹事何建中說，即日起至5月14日止，信義農會每周六下午2時在梅子夢工廠都有手作青梅食農教育體驗活動、「古老師ㄟ鮮煮食」，讓民眾品嘗梅子特色餐點。園區內也舉辦「手作青梅」教學體驗以及「來去山上吃一餐-手作蔬食」梅餐料理體驗。
為推廣食農教育，也提供20人以上公司團體預約，農會將安排時間攜帶材料指導手作青梅，詳情可上官網52313.com.tw，或來電(049）2791949洽詢。
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