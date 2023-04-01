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遇雨天就罷工？台中智慧路標近日都「黑屏」 市府：速改善
台中市議員張芬郁今天說，交通局在大里頂厝路、頂厝路21巷試辦智慧路標才10天，但昨晚、今天，智慧路標都「黑屏」，經了解是遇陰雨等天候問題導致使用太陽能板的智慧路標蓄電不足「罷工」，要求改善。交通局回應，已請廠商加速改善。
張芬郁表示，頂厝路和頂厝路21巷為T字路口，因視距不良，21巷看不到頂厝路來車易生事故，加上路幅不足，無法設置交通號誌，試辦智慧路標。交通局曾在議會臨時會說明，智慧路標以雷達微波技術偵測頂厝路來車，透過設於21巷的LED標誌預警，但對於使用太陽能板蓄電卻隻字未提。
她指出，大里、霧峰有很多交岔路口，路幅窄、視距不良，多採用反光鏡、閃爆燈等，引進智慧路標是不錯的選項，但大里頂厝路、頂厝路21巷試辦10天就設備就罷工，原因竟是使用太陽能板陰雨天蓄電不足，她要求交通局務必須改善需陰雨天罷工的問題，才能繼續試辦，否則寧可放棄不用。
交通局說明，大里頂厝路、頂厝路21巷試辦智慧路標採太陽能供電，不需要另接市電，並有放置地點較為彈性、啟用時程較快速等優點。考量近日太陽能可能因連日天候不佳，儲電量不足而無法運作，交通局已請廠商加速改善；該路段也設置減速慢行等交通標誌及標線，也請用路人行經路口減速慢行，共同維護交通安全。
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