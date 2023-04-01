與作品「石頭真的很難畫」合影 81歲素人畫家今圓夢開畫展

81歲的素人畫家劉秀琴愛旅遊，75歲因腰痛難以成行，以塗鴉、畫畫打發時間，把旅遊看到美景、生活感觸等用畫筆記錄下來，家人為她策展「童趣多重時間軸記事」圖畫展，今天至6用30日在台中市立圖書館南區分館展出。

劉秀琴現居南投集集鎮，是典型純樸鄉下阿嬤。劉秀琴說，她愛旅遊，70歲還國內外趴趴走，75歲因腰痛，無法從事旅遊，小學學歷的她，沒接受美術專業教育，近幾年才開始塗鴉、畫畫打發時間，把以前旅遊看到美景，還把以前舊照片挖出來作畫，還有生活上的感觸、兒時記趣等全部躍然紙上，記錄生活點滴。

劉秀琴介紹，這次共展出78幅作品，像作品「綠色孤島」是旅遊坐船看見的，作品「石頭真的很難畫」是看到電視節目有隻貓頭鷹躲進山壁石洞中，創作過程中，為了表現石頭嶙峋，真的很難畫，就偷呷步用點點將它畫出來；作品「想要自己賞櫻」畫下看過漂亮的櫻花，可以就著圖「賞櫻」了。