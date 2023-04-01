克服疾病上天送二寶 彰化五寶媽今受田中鎮表揚

再過3天是兒童節，彰化縣田中鎮公所今天在景崧文化教育園區舉辦寶寶爬行比賽等活動，中潭里民許寀筠的第五個孩子11個月大上場參賽，另外4個孩子場邊加油，格外引人矚目，副縣長林田富和鎮長蕭淑芬特頒獎牌和獎金表揚她「增產報國」。

許寀筠42歲，27歲生下長女就沒動靜，後來身體不適就醫檢查才知罹患多囊性卵巢症候群，喜歡孩子的她在丈夫和家人鼓勵下做兩次人工受孕，生下兩個兒子，有3個孩子已心滿意足，以為不容易受孕也就沒刻意避孕，或許上天知道她和丈夫愛孩子，又送了兩個兒子給她，在少子化的年代許寀筠家有5寶，長女幫媽媽照顧4個弟弟，讓很多人稱羨。

鎮長蕭淑芬獲知許寀筠生育5名子女的過程頗曲折，十分佩服，邀請她今天到田中鎮「2023綻FUN田中 藝童趣玩樂」參加活動並接受表揚。蕭淑芬希望年輕人多生育，為台灣未來加油。副縣長林田富幽默說，如果婦女都能像許寀筠這樣，台灣就沒少子化的問題。

田中鎮兒童節活動分為戶外及室內，下雨天民眾擠進室內觀看寶寶爬行比賽，限定8個月到1歲兩個月寶寶參加，合計120名幼兒參加。有些幼兒坐在起爬點觀看四周陌生人，有的比較活潑往前爬，卻爬到別的跑道拿別家玩具，急壞旁邊引導爬行的家長，全場觀眾笑哈哈。