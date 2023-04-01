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萌熊Bearista出沒童綜合醫院 小朋友嗨翻一起合影

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供
星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供

兒童節將至，星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，不僅歡慶進駐台灣25周年，Bearista也走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受小朋友歡迎，合影來者不拒，醫護人員看到萌熊出沒，也綻放笑容。

星巴克Bearista造訪童綜合醫院，首站先到小兒科診間，許多看診的小朋友看到毛茸茸的Bearista主動靠近、合影留念，Bearista也逐一分送紀念貼紙給孩童，孩童口罩下流露出最純真的笑容，家長也感到開心。

接著Bearista走訪批價與藥局，也受到患者與長輩的歡迎，民眾把握機會與星巴克吉祥物合照，Bearista也擺出各種姿勢，留下特別回憶。

為慰勞醫護辛勞，Bearista代表星巴克贈送4箱咖啡隨行盒給童綜合醫院，感謝醫護對病患的照顧，向辛苦的醫護人員致敬，而許多醫護人員也趁空檔與星巴克Bearista拍照。

星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供
星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供
星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供
星巴克超可愛的萌熊Bearista，今特地將歡樂帶進童綜合醫院，走訪小兒科診間、批價與藥局等地方，所到之處深受大小朋友歡迎。圖／童綜合醫院提供

星巴克 醫護人員 患者

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