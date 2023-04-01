清明連假首日下雨 麗寶樂園12歲以下99元...家長衝

今天是兒童清明節連假第一天，儘管中部地區春雨綿綿，一早遊客到麗寶樂園探索世界售票處排隊，不少家長衝著12歲以下99元優惠而來。來自高雄的張小姐說，雖然天候下雨，卻不減全家老中青三代出遊興致，上午6點出發，9點半抵達，把握難得同遊時光。

麗寶樂園渡假區表示，想蒐集最不一樣的拍照打卡照，不能錯過園區內「熊大的麗寶小鎮」，小鎮內每個場景、各個角落不僅好拍又好玩互動性十足。即使下雨也不用擔心，小鎮室內7大數位互動體驗裝置，大小朋友都能玩得不亦樂乎，讓熊大、兔兔陪妳渡過美好的假期。

睡飽再出門也可以，探索世界月光票傍晚4點後入園，可享雙人優惠票價499元。另外，天空之夢摩天輪推出連假限定，超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元。