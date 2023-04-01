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梨山整晚降雨水量略增 大甲溪發電廠：只解渴仍缺水

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供
大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供

今天受華南雲雨區影響，昨晚台中市大梨山地區整夜降雨，大甲溪發電廠原逕流量從每秒5立方公尺(5cms)增加到每秒8立方公尺，但因春雨短暫，中午山區轉毛毛細雨，廠長劉演鎮表示，目前雨量只能說是短暫解渴，還是缺水，民眾應節約用水。

昨晚梨山地區開始降雨，雨勢整夜未歇，正值作物灌溉時期，春雨灑落讓梨山居民相當興奮。黃姓果農說，今早雨勢又大又急，但到中午已轉成毛毛細雨，希望這波春雨能持續，紓解山區和平地的缺水狀況。

根據經濟部水利署資料顯示，今天德基水庫蓄水量為51.6%，石岡水壩蓄水量跌至32.9%，用水仍十分吃緊。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，昨晚大梨山地區降雨確實對德基水庫蓄水量有所幫助，從原逕流量每秒5立方公尺(5cms)，今早增加為每秒8立方公尺。

劉演鎮解說，首日春雨降臨，水庫增加了每秒3立方公尺逕流量，等同每秒多了3噸水量，但首波春雨略為短暫，「只能說暫時解渴，還是缺水」，呼籲民眾節約用水。

大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供
大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供
大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供
大梨山地區昨晚降雨未歇，今讓德基水庫進帳些許水量「解渴」，但仍缺水。圖／大甲溪發電廠提供
台中市大梨山地區的德基水庫，是中部地區重要的民生用水來源。記者林佩均／攝影
台中市大梨山地區的德基水庫，是中部地區重要的民生用水來源。記者林佩均／攝影
台中市大梨山地區的德基水庫，是中部地區重要的民生用水來源。記者林佩均／攝影
台中市大梨山地區的德基水庫，是中部地區重要的民生用水來源。記者林佩均／攝影

梨山 流量 水庫

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