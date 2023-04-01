彰化大埔截水溝堤岸拓路動工 大埔路至建國科大封路2年
喊了好多年，總經費達37億元，被形容是「飛天鑽地」的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，真的動起來了，共分為六個工區，率先施作的是從大埔路至建國科技大學路段，本月6日到2025年全線封閉施工，為期兩年，彰化縣政府工務處提供替代道路，請民眾改道行駛。
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程原預算是26億元，卻因物料上漲及缺工等因素，四年來，共流標7次後，最後在去年10月選前才以37億元標出，但選舉期間仍是選戰交鋒的話題，甚至選前舉辦動工儀式，還被批為是「假動工」，但縣府工務處日前公告施工期程，證明是真的動工。
工務處指出，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程起點為台19線（彰水橋），往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬為9公尺，工期預定5年。
工務處表示，這項工程分為六個工區作，第一工區為台19線（彰水橋）至崙美橋路段、第二工區為崙美橋至省道台1線路段、第三工區為省道台1線至延和二橋路段、第四工區為延和二橋至縣道137線路段、第五工區為縣道137線至建國科技大學路段，第六工區為建國科技大學至中興路與介壽北路口路段。
其中，第五工區將先施作，自4月6日起到2025年5月31日，從大埔路至延長街路段，將封閉介壽北路108巷1、2弄延長街（添秀橋）至大埔路270巷路段，採全線全日封閉，替代道路可沿中興路、介壽北路、介壽南路、埔陽街到大埔路，請用路人配合交通管制及改道行駛。
工務處表示，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程可說是彰化縣內困難度最高的工程，需要「飛天鑽地」，飛天指的是需要跨越高速公路，鑽地是要經過鐵軌，同時兼顧水岸景觀美化，其中跨越國道1號以鋼曲橋型式及花壇排水橋以鋼箱梁型式新建，嘉農橋以景觀鋼拱橋改建，崙美橋為鋼I型梁橋改建，另利農橋等6座聯繫橋梁，將重新形塑彰化市景觀，成為新地標。
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