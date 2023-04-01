快訊

林佳龍喬選舉、趴趴走成「最高調府秘」 引發黨內質疑

當愛已成往事：張國榮離世20年，香港失落的自由反叛

中捷通車2年 3月運量再創新高 破106萬人次

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運今年3月的月運量再創通車以來新高，達106萬3409人次。圖／中捷公司提供
台中捷運今年3月的月運量再創通車以來新高，達106萬3409人次。圖／中捷公司提供

台中捷運今年3月的月運量再創通車以來新高，達106萬3409人次。台中捷運公司表示，運量成長代表旅客的肯定，4月在清明連假及勞動節假期運輸需求，以及捷運綠線通車2周年慶祝活動帶動下，運量可望繼續成長，再次刷新紀錄。

中捷公司表示，台中捷運綠線在2021年4月25日通車，走過疫情衝擊後，運量持續成長、屢創紀錄；在通車滿2周年前，中捷今年3月單月運量更達106萬3409人次，打破去年12月105萬7496人次紀錄，再創新高。

中捷公司也分析各車站運量，九德站今年3月運量較去年12月成長約11.8%，為全線最高，顯現中捷已成為沿線學校學生主要通勤運具；另受益於世界棒球經典賽3月在台中洲際棒球場，文心崇德站運量也明顯增加。

中捷公司指出，運量持續成長代表民眾對中捷的信心與肯定，也顯示市民交通習慣正在改變，通勤旅客已成為中捷穩定客源，假日出遊或返鄉的旅客更常選擇搭捷運，便捷又安全，中捷未來將針對不同族群旅客需求，持續精進服務品質，成為旅客外出的守護者。

台中捷運

延伸閱讀

高捷「蜜瑪號」彩繪列車今啟航 季節限定至6月3日

自用買盤轉趨積極 3大房仲3月業績回溫

「官方不宣傳自己來！」 網揭密新北神秘通車小徑

蔣市府挖角中捷董座林志盈接任悠遊卡董事長 總經理也將交棒

相關新聞

2023兒童節台中活動看過來 4日三井Outlet聽鬼滅之刃、迪士尼

兒童節清明5天連假開跑！台中市大雪山、八仙山森林遊樂區12歲以下兒童免費入場，在寶熊漁樂碼頭官網購票，享有雙人購票，12...

中捷通車2年 3月運量再創新高 破106萬人次

台中捷運今年3月的月運量再創通車以來新高，達106萬3409人次。台中捷運公司表示，運量成長代表旅客的肯定，4月在清明連...

民眾提前返鄉掃墓 國一彰化路段紅爆

清明時節雨紛紛。今天是清明連假的第一天也是周末，很多民眾提前掃墓和祭祖，彰化縣芳苑鄉公所員工輪值第六公墓的清潔工作，不時...

清明連假首日 彰化市第一、第二納骨塔前大埔周邊上午湧車潮

清明5天連假首日，雖然5日才是清明節，但很多民眾都提前掃墓，又逢下雨，彰化縣各公墓及納骨塔都湧現掃墓人潮，也造成周邊交通...

國漫館拍板落腳台中刑務所 今年底先策展開館

國家漫畫博物館落腳台中一波多折，選址幾經更換，更一度傳出要出走到台南。行政院副院長鄭文燦與台中市長盧秀燕今到台中刑務所會...

增5萬噸垃圾處理量？南投委外空歡喜

民進黨立委蔡培慧日前邀請環保署到南投會勘，宣布爭取到每年5萬噸垃圾處理量，南投縣府表達感激，結果向中央查詢，才發現竟然包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦