中捷通車2年 3月運量再創新高 破106萬人次

台中捷運今年3月的月運量再創通車以來新高，達106萬3409人次。台中捷運公司表示，運量成長代表旅客的肯定，4月在清明連假及勞動節假期運輸需求，以及捷運綠線通車2周年慶祝活動帶動下，運量可望繼續成長，再次刷新紀錄。

中捷公司表示，台中捷運綠線在2021年4月25日通車，走過疫情衝擊後，運量持續成長、屢創紀錄；在通車滿2周年前，中捷今年3月單月運量更達106萬3409人次，打破去年12月105萬7496人次紀錄，再創新高。

中捷公司也分析各車站運量，九德站今年3月運量較去年12月成長約11.8%，為全線最高，顯現中捷已成為沿線學校學生主要通勤運具；另受益於世界棒球經典賽3月在台中洲際棒球場，文心崇德站運量也明顯增加。

中捷公司指出，運量持續成長代表民眾對中捷的信心與肯定，也顯示市民交通習慣正在改變，通勤旅客已成為中捷穩定客源，假日出遊或返鄉的旅客更常選擇搭捷運，便捷又安全，中捷未來將針對不同族群旅客需求，持續精進服務品質，成為旅客外出的守護者。