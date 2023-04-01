民眾提前返鄉掃墓 國一彰化路段紅爆

清明時節雨紛紛。今天是清明連假的第一天也是周末，很多民眾提前掃墓和祭祖，彰化縣芳苑鄉公所員工輪值第六公墓的清潔工作，不時擦乾伯嬤納骨堂地板以免民眾滑倒，陰雨連綿不必擔心燃燒金紙引發火災，服務工作較為省力。

今年清明連假5天，第五天是清明節，因時逢收假日，不少民眾提前在周休二日這兩天掃墓和祭祖，導致今天一早中部路段車流量大，天雨路滑使得用路人降速，彰化到員林的交通路況「紅不讓」，時速20至40公里，彰化到彰化系統、員林到西螺都呈現橘色，時速低於60公里。

祖厝在彰化沿海鄉鎮的民眾改走台61線快速道路或台17線西部濱海公路，彰化以南一路順暢。濱海的芳苑鄉今天已有很多鄉民返鄉掃墓祭祖，民意代表提供礦泉水，地方社團也派員引導維持秩序，鄉長林保玲到場向鄉民致意，並感謝鄉公所員工輪值服務，隨時做好清潔工作給鄉民清淨的追思環境。