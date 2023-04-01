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清明連假首日 彰化市第一、第二納骨塔前大埔周邊上午湧車潮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影

清明5天連假首日，雖然5日才是清明節，但很多民眾都提前掃墓，又逢下雨，彰化縣各公墓及納骨塔都湧現掃墓人潮，也造成周邊交通壅塞，彰化市第一及第二納骨塔前的大埔路，就出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。

清明節從4月1日至5日為期5天連假，很多民眾打算出遊，因此提前掃墓，今天彰化縣很多公墓及納骨塔湧來掃墓民眾，加上上午下著細雨，造成周邊道路車流量甚大，警方先已規劃交通疏導措施，並派員警到場指揮。

彰化縣警察局在清明連假期間，針對全縣10個大型公墓規劃警力，包括彰化市第2公墓、芬園鄉第3公墓、永靖鄉永南公墓、鹿港鎮第1及5公墓、福興鄉第15公墓、伸港鄉第1公墓、田中鎮第5及第7公墓、社頭鄉第6公墓，從上午8時到下午4時均在周邊道路實施交通管制，並派員引導。其餘各公墓及掃墓地區，雖無實施管制，均有編排機動警力加強交通疏導，並提醒民眾勿於周邊道路並排停車。

彰化市第一及第二納骨塔今天上午9時起，即湧來大批民眾冒雨前往掃墓，從大埔截水溝兩側道路、大埔路湧現的車流，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解，預期清明連假會再有幾波車潮， 警方呼籲民眾盡量提前掃墓，避免塞車。

此外，很多民眾到公墓掃墓往往放火燒雜草，或者未加注意，焚燒紙錢時蔓延成山林火災，3月初的岸頭巷公墓發生火燒山事件，疑是人為縱火釀禍，嚴防類似危及公安全事件重演，彰化市長林世賢除指示針對重點公墓僱工除草，另商請多個社區守望相助隊在清明掃墓期間，協助公墓交通管制及防火巡邏。

市公所並在岸頭巷公墓以及第二、三公墓等重點公墓及周邊道路，加裝15支監視器，林世賢籲請民眾勿再隨意放火或丟棄垃圾，否則「全都錄」，難逃法網。

清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影
清明5天連假首日，彰化市第一及第二納骨塔湧現提前掃墓民眾，納骨塔前的大埔路出現塞車，警方派員到場指揮交通，到中午才逐漸紓解。記者劉明岩／攝影

連假 大埔

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