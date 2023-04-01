國漫館拍板落腳台中刑務所 今年底先策展開館

國家漫畫博物館落腳台中一波多折，選址幾經更換，更一度傳出要出走到台南。行政院副院長鄭文燦與台中市長盧秀燕今到台中刑務所會勘，鄭文燦宣布國漫館拍板定案落腳在台中刑務所；文化部長史哲也承諾加速籌備工作，軟體先行，今年底前先在台中刑務所宿舍群策展。

國漫館2017年原規劃設在水湳中台灣電影中心，後來因文化部認為場地不適合，經協調中市府提供7處場址，文化部2020年10月擇定「帝國製糖廠台中營業所」、「新民街倉庫群」2處場址，作為國漫館基地。不過，帝國糖廠有委外合約直到2024年，新民街倉庫群則因產權複雜，且空間分散不利規劃，遲未能定案，讓國漫館傳出要到台南，前部長李永得一度批中市府「沒良心」，中市府則秀公文回擊，延燒成為選舉攻防議題。

行政院副院長鄭文燦今拍板選定台中刑務所為國漫館籌設位址，國漫館確定續留台中。鄭文燦說，文化部長史哲上任的業務報告第一件事就是報告國漫館，原廠址選定帝國糖廠與新民街倉庫群，各有優缺點，且兩次修正未果；過去行政院及文化部透過再造歷史現場計畫，支持台中城中城歷史空間再現，國漫館歷經多年籌備，今終於可定案，將在台中刑務所宿舍群及新建的北側基地，「成為台灣首座，且是唯一的國家級漫畫博物館」。

鄭文燦強調，漫畫是所有國民共同記憶，行政院一定會在預算上給予支持，原經費10億1500萬，但該基地較大，又要新蓋北側館舍，預估需2倍以上預算，若中市府同意，就移轉給文化部，全由文化部出錢。今年度將以軟體先行，文化部仔細規劃，讓漫博館成為大家容易走進來的地方，相信將成為台中的文化新地標，並作為台灣漫畫重要的展演舞台。

史哲表示，台中刑務所東、北側兩區合計超過2公頃，未來漫博館將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、體驗、交流、市集、演出，以及滿足專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。他承諾，將與台中市府密切攜手合作，「文化部一定會立即啟動、立即策展，讓大家立即享受」。在今年底前推出精彩策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫的魅力。

盧秀燕強調，台中是漫畫之都，多年來不分朝野黨派，都想爭取國漫館在台中。感謝中央高效率，史哲部長有眼光，刑務所是最適合國漫館的場域，這艘航艦迷航4、5年，終於定錨，落腳在台中。

立法院副院長蔡其昌說，中央地方攜手合作，才能台中市往前進步，感謝史哲部長上任60天內多次到台中，把國漫館拍板，這是了不起的成就。

國民黨立委江啟臣說，國漫館早在2017年就決定落腳台中，歷經一波三折，三任文化部長、超過5年半的時間，總算重新看見曙光，相信這是所有漫畫迷的期待，更是台中人的驕傲。