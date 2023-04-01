2023兒童節台中活動看過來 4日三井Outlet聽鬼滅之刃、迪士尼

兒童節清明5天連假開跑！台中市大雪山、八仙山森林遊樂區12歲以下兒童免費入場，在寶熊漁樂碼頭官網購票，享有雙人購票，12歲以下兒童免費入館優惠，4日下午2點在台中港三井outlet舉辦「NTSO親子音樂會」，由國立台灣交響樂團吹奏迪士尼、鬼滅之刃、神隱少女等多首曲目，親子享受音樂時光。

林務局東勢林區管理處為慶祝兒童節，4月1日至5日連假期間，12歲以下兒童可免費進入大雪山及八仙山森林遊樂區，除此之外，大雪山森林遊樂區更於4月1日至3日舉辦有夜間生態觀察活動，活動費用為300元，3至7歲可享150元優惠，3歲以下兒童免費參加。

林管處指出，今起至4日提供谷關至八仙山森林遊樂園免費接駁巴士服務，自早上9點至下午4點，從豐原客運谷關站至八仙山森林遊樂區，且持有該遊樂區入園發票，至全家便利商店(和平新谷關店)繳交谷關立體停車場的停車費，可折抵2小時停車費，輕鬆又划算。

寶熊娛樂碼頭館長吳德利指出，館內兒童節限定活動即日起至4月5日前，於寶熊漁樂碼頭官網購票，購買兒童節限定套票優惠價360元，可享有雙人購票，12歲以下兒童免費入館優惠。

寶熊館內有各式手作課程，連假期間推出雙體驗活動，只要參加釣竿的組裝、彩繪假餌鑰匙圈或彩繪BO熊撲滿體驗，加送紀念幣體驗活動。還有每月限定的特色課程，花現擴香座及粉彩書卡課程，由專業導師帶領教學，可創作出獨一無二的作品帶回家。