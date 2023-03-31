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台電「淘空」丹大林道引道？山友怒轟「不讓民眾登山」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台電以挖土機在孫海橋旁引道挖了一個深坑，讓車輛無法通行。圖／翻設臉書「靠北登山大小事」
台電以挖土機在孫海橋旁引道挖了一個深坑，讓車輛無法通行。圖／翻設臉書「靠北登山大小事」

南投縣信義鄉丹大林道路是前往七彩湖、六順山重要通道，入口濁水溪鋼便橋今天由台電拆除，連引道也挖了一個深坑，山友氣憤抨擊，好好的道路為了不讓民眾上山，台電竟直接「淘空」。台電則表示，原本公告鋼便橋今天拆除，為了不影響水流，才將引道恢復原狀。

政府開放山林，丹大林道解除人車管制，吸引汽機車直驅中央山脈探訪七彩湖，但因林道沿途崩塌嚴重，多次發生機車墜崖事故，引起各方議論。

台電台中供電區營運處因維護大觀、明潭、鳳林輸電線路，進行丹大林道坍方清除工程，在台16線孫海橋舊址旁濁水溪架設鋼便橋，方便施工車輛進出，因工程已經完成加上雨季即將來臨，為了濁水溪水量正常排放及便橋安全，台電公告在今天拆除鋼便橋，同時人員車輛撤離。

不過，山友發現台電拆除鋼便橋後，還用怪手將連接林道的引道上挖了一個深坑，原本廂型車可涉水穿越濁水溪床從引道上丹大林道，現在完全不能通行，質疑台電「斷路」就是為了不讓民眾登山。

台電台中供電區營運處蘇副處長說，鋼便橋是為了維護輸電線路架設，現在工程完畢，自然得拆除。丹大林道原本是由孫海橋進入，2004年敏督利期間孫海橋沖毀就未修復。

南投林管處施作丹大聯外道路0至4.5K沿線坑溝整治及道路維護工作時，在孫海橋旁鋪設引道，工程完工時保留部分引道，供台電後續工程使用，台電完工後，自然要恢復原狀，以免影響行水安全，並非挖深坑阻礙山友登山。

信義鄉地利村民說，丹大林道是熱門登山路徑，因為林道長達50幾公里，山友常搭乘廂型車或機車接駁到登山口，但沿路崎嶇、崩塌嚴重，去年曾有多次機車墜崖，尤其是天馬彎附近。

3月初郡大林道才有接駁廂型車墜谷，造成1死7傷，讓台電和林務局都擔心車輛從引道進入丹大林道，萬一發生事故，可能要國賠甚至負刑事責任，才會自廢引道，以免惹麻煩。

七彩湖位在中央山脈深處，美景如畫，吸引許多山友探訪。圖／讀者提供
七彩湖位在中央山脈深處，美景如畫，吸引許多山友探訪。圖／讀者提供
台電以挖土機在孫海橋旁引道挖了一個深坑，讓車輛無法通行。圖／翻設臉書「靠北登山大小事」
台電以挖土機在孫海橋旁引道挖了一個深坑，讓車輛無法通行。圖／翻設臉書「靠北登山大小事」
台電今天以挖土機拆除濁水溪鋼便橋。圖／讀者提供
台電今天以挖土機拆除濁水溪鋼便橋。圖／讀者提供
台電今天以挖土機拆除濁水溪鋼便橋。圖／讀者提供
台電今天以挖土機拆除濁水溪鋼便橋。圖／讀者提供

台電 山友

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