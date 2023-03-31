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台中甲級廢棄物處理廠建田中央？說明會湧上百居民反對

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
翰陞環保科技將台中烏日溪尾里新設甲級事業廢棄物處理廠，引起當地居民反彈，圖為現址乙級處理廠還在運作。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技將台中烏日溪尾里新設甲級事業廢棄物處理廠，引起當地居民反彈，圖為現址乙級處理廠還在運作。記者趙容萱／攝影

翰陞環保科技為進駐台中市烏日溪尾，新建甲級事業廢棄物處理廠，今天上午11時召開健康風險評估及範疇說明會，當地湧入上百居民反對，批評此區為特定農業區，稻田中長期有乙級廠長期危害，如今還要擴地設甲級廠，煙囟更大支，擔心繼續殘害居民健康，反對到底。

廠商表示，新建甲級事廢處理廠汙染防治效能升級，有環保承諾、做健康風險評估，對於居民意見會全數蒐集，並送環評審議。

翰陞環保科技有鑑於近年來廢棄物處理需求日增，申請在溪尾新建甲級事業廢棄物處理廠，提升處理品質、降低環境汙染，該案進入環評第二階段，由於環評委員認為健康風險評估資料不足，翰陞今加開說明會。

中市環保局表示，查審查中的環評報告書(初稿)內容，翰陞環保科技甲級廠位於烏日區溪尾北段3筆土地，開發面積約2394坪（7914.06平方公尺），以事業廢棄物為主，處理量為每小時3.98公噸，基地屬特定農業區，地目為環保特定目的事業用地，可從事事業廢棄物處理業務。

現場砲聲隆隆，里民表示，此區為特定農業區，周邊都是稻田，現址已有乙級廠長期危害，今天業者召開健康風險評估及範疇說明會，講的內容艱澀、難懂，里民聽不懂、也不接受，以死抗議。

也有里民認為，業者說甲級廠健康風險評估是安全、合法，真的那麼好，為何不把甲級廠移到業者總部旁？還是移到市區工業區？為何要繼續留在溪尾，還擴廠、煙囟更大支，繼續殘害居民健康？請政府正視溪尾里民的痛。

也有里民反映，辦在上午十一時，居民眾在這時間要工作、吃飯，業者只是在走行政程序，報告完還限制民眾發言時間和人數，根本沒有誠意傾聽民意。

翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技今辦甲級事業廢棄物處理廠健康風險評估及範疇說明會，百名台中烏日溪尾里居民到場，砲聲隆隆。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技將台中烏日溪尾里新設甲級事業廢棄物處理廠，引起當地居民反彈，圖為現址乙級處理廠還在運作。記者趙容萱／攝影
翰陞環保科技將台中烏日溪尾里新設甲級事業廢棄物處理廠，引起當地居民反彈，圖為現址乙級處理廠還在運作。記者趙容萱／攝影

廢棄物 環評 台中市 農業

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