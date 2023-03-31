台中甲級廢棄物處理廠建田中央？說明會湧上百居民反對

翰陞環保科技為進駐台中市烏日溪尾，新建甲級事業廢棄物處理廠，今天上午11時召開健康風險評估及範疇說明會，當地湧入上百居民反對，批評此區為特定農業區，稻田中長期有乙級廠長期危害，如今還要擴地設甲級廠，煙囟更大支，擔心繼續殘害居民健康，反對到底。

廠商表示，新建甲級事廢處理廠汙染防治效能升級，有環保承諾、做健康風險評估，對於居民意見會全數蒐集，並送環評審議。

翰陞環保科技有鑑於近年來廢棄物處理需求日增，申請在溪尾新建甲級事業廢棄物處理廠，提升處理品質、降低環境汙染，該案進入環評第二階段，由於環評委員認為健康風險評估資料不足，翰陞今加開說明會。

中市環保局表示，查審查中的環評報告書(初稿)內容，翰陞環保科技甲級廠位於烏日區溪尾北段3筆土地，開發面積約2394坪（7914.06平方公尺），以事業廢棄物為主，處理量為每小時3.98公噸，基地屬特定農業區，地目為環保特定目的事業用地，可從事事業廢棄物處理業務。

現場砲聲隆隆，里民表示，此區為特定農業區，周邊都是稻田，現址已有乙級廠長期危害，今天業者召開健康風險評估及範疇說明會，講的內容艱澀、難懂，里民聽不懂、也不接受，以死抗議。

也有里民認為，業者說甲級廠健康風險評估是安全、合法，真的那麼好，為何不把甲級廠移到業者總部旁？還是移到市區工業區？為何要繼續留在溪尾，還擴廠、煙囟更大支，繼續殘害居民健康？請政府正視溪尾里民的痛。