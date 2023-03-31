高麗菜價低 連假5天彰化自採高麗菜採10送2

高麗菜好康訊息又來了，彰化縣芳苑鄉農民洪鈿豐在清明連假5天開放6.8分高麗菜田自採，採10顆送兩顆，民眾可利用連假遊覽芳苑鄉王功漁港、海空步道順道自採高麗菜；員林市南區公園明天有免費送高麗菜活動，送完為止。

洪鈿豐今天表示，去年冬末到今年春季的氣溫偏冷，蔬菜生長速度較慢，南部高麗菜遲延採收跟中部地區的撞期，導致近日高麗菜價下滑，農民雇工採收每箱賣到批發市場，工資、油錢、紙箱錢和交易費七折八扣，實賺每箱菜約70元，不如開放自採省工省事。

洪鈿豐高麗菜田約兩萬顆高麗菜，4月1日至4月5日的上午7點30分到下午5點30分開放自採，高麗菜每顆約4台斤，自採每顆20元，採10顆送兩顆，中低收入戶憑證明一戶免費拿5顆，採完為止，採收自備袋子、刀子、手套、口罩、雨鞋，量多者自備推車。

高麗菜田位在芳苑鄉永興村，台76線附近，衛星定位23°56'23.5"N 120°20'24.3"E（https://goo.gl/maps/Ui982mi6ACq8PSd19），洽詢電話0917275889、0958478349。

員林市民賴明毅要幫助菜農，明（4/1）日上午9點在員林市南區公園舉辦「毅起來紓困高麗菜農」，免費送來自南投縣的２千顆高山高麗菜，數量有限，送完為止。