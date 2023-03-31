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大雅中央支線護岸崩塌住戶泡水 3000萬拚明年5月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，年久失修崩解滑動，立委楊瓊瓔爭取3000萬元經費，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，年久失修崩解滑動，立委楊瓊瓔爭取3000萬元經費，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，年久失修崩解滑動，且高度不足常淹水，立委楊瓊瓔居中協調，農水署同意籌措3000萬元經費，委由台中市政府水利局辦理改善，預計明年5月完工，讓附近住戶不再變泡水屋，農作物也不淹水。

楊瓊瓔與市議員吳呈賢邀集相關人士今早會勘，楊表示，護岸下方為老舊漿砌石護岸，護岸上方為農民自行設置的土石型式，因老舊年久失修，護岸已有崩解滑動情形，加上原有護岸高度不足，遇雨常溢出兩側道路及農田，對作物與住戶都造成危害。

當地張姓稻農說，中央支線七輪區中排沿線有好幾十公頃的農地，每逢汛期，雨水自溝渠倒溢田間，水深及膝，農民花在防水的心力比插秧、收割還辛苦。

員林里長張本侒指出，每逢大雨傳溢堤，附近居民種植的水稻及住家都變成水鄉澤國，苦不堪言。

農水署台中管理處表示，護岸改善工程長度約600公尺，感謝楊瓊瓔委員協助溝通向農水署爭取支持整治預算3000萬元，台中管理處會辦理用地鑑界後，委託台中市政府水利局辦理改善，預計明年汛期前、5月完工，改善此區域居民災害損失。

台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，年久失修崩解滑動，立委楊瓊瓔爭取3000萬元經費，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市大雅區中央支線七輪區中排護岸上游，年久失修崩解滑動，立委楊瓊瓔爭取3000萬元經費，預計明年5月完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

護岸 楊瓊瓔 台中市

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