彰化優鮮蔬果外銷 13噸封櫃啟航香港

彰化優鮮蔬果啟航外銷香港，彰化縣長王惠美今天在彰化縣菇類生產合作社萬生集貨包裝場與農友一起封櫃啟航，王惠美說，此次外銷蔬果包括高麗菜、菇類、葡萄、栗子南瓜、西洋芹、芭樂等10幾種共13公噸蔬果，未來將輔導持續出口到國外各國，讓世界看到彰化優鮮，創造農友更多收益。

王惠美說，彰化是農業大縣，像葡萄產量是全國第一，這兩年面對疫情，很多人都很艱辛，但彰化農產品出口外銷在大家努力下，仍逆勢成長，出口外銷總量從前年的3318公噸，到去年仍能有3344公噸外銷，縣府近年來積極開拓農產品外銷市場，今年3月與農會及農友將彰化優鮮農特產品帶到日本東京參加食品展，打開國際貿易商與國外超市的合作通路，持續出口到星馬、香港、日韓、歐美等地。

王惠美說，縣府除了開拓海外市場，也增加內銷需求量，要把3章1Q彰化優鮮農產品行銷出去，例如現正值高麗菜盛產期，縣府也採購約15公噸的高麗菜，送給縣內有供餐的302個社區關懷據點及11家身障機構加菜，吃當季、享當地，4月8、9日也將到台北的希望廣場展售彰化高麗菜，歡迎大家多多採買。

萬生科技農業股份有限公司總經理黃聖義說，今天外銷13公噸的蔬果，是求穩定、不求量，並搭配季節性蔬果，推廣到香港、新加坡等地，香港方面也很肯定台灣農產品品質，這次如果銷量好，未來有機會再以專櫃運過去，期盼將行銷市場擴大，在國內蔬菜盛產時，也能讓價格更平穩，幫助農友。

青苑洋芹公司董事長謝建復說，這兩年外銷國際市場，以日本、韓國市場為主，目前在日本外銷成績很不錯，也開始拓展新加坡與香港的市場。

久大農場場長李義章說，他們的葡萄好吃又新鮮，甜度又够，有外銷香港、新加坡、帛琉、杜拜，可說是供不應求。