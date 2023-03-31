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乾旱少雨影響 南投賞螢季節慢一周登場 數量較往年少

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供

每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣多山是全台最大賞螢基地，螢火蟲更廣泛分布在日月潭地區、竹山鹿谷地區、奧萬大森林遊樂區及北港溪地區等4大區域，因具備原始森林生態，4月下旬起，將成為重要的賞螢勝地；埔里桃米社區表示，目前已有少數螢火蟲出現，預估數量將是全盛時期的2至3成左右，但受乾旱影響下，時序也比去年慢了1周。

太極美地副總幹事洪志遠指出，台灣螢火蟲種類高達60多種，是世界密度極高的地區，光是中部地區就有黑翅螢、大端黑螢、保育類黃胸黑翅螢、黃緣螢、紅胸黑翅螢等40多種，數量及種類從平地開始，最晚是溪頭的5、6月，每年開始吸引眾多遊客前來欣賞螢光美景。

洪志遠表示，南投地區出現螢火蟲的景點，橫跨了7個鄉鎮，近幾年各地積極保育生態環境，讓具有環境生態指標的螢火蟲在各地復育成功，每年吸引不少遊客前往賞螢；預計4月下旬會進入最佳觀賞期，各地高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。

南投縣是螢火蟲密集繁殖的好地方，螢火蟲季節今年仍由日月潭賞螢區打頭陣，日管處指出，4月起包括桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、雙龍等七大賞螢據點，將結合螢火蟲生態導覽及在地特色DIY，辦理螢光飛舞生態導覽活動，奧萬大的螢火蟲出現在每年的4月上旬至月下旬，一般選擇林相較原始且濕度較高的地點。。

緊接著日月潭賞螢季之後，鹿谷鄉公所今年推出的螢火季是從4月起，每個周末都安排出發的賞螢導覽；賞螢區的溪頭、鳳凰谷自然生態教育園區，以及杉林溪森林生態園區因海拔高度較高，螢火蟲出現的時間較晚，於7月推出免費螢火蟲導覽活動，各條路線的賞螢景點都別具特色，民眾可以多加安排利用，是全家出遊的好去處。

每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供
每年4、5月間是螢火蟲大量出沒的季節，南投縣是全台最大賞螢基地，今年螢況較往年慢一星期。圖／日管處提供

螢火蟲 賞螢 日月潭 奧萬大

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