增加5萬噸外運垃圾處理量？ 南投縣政府空歡喜一場

立委蔡培慧與環保署協調1年外運南投縣5萬噸垃圾，南投縣政府相當感激，並希望蔡培慧能明確告知協助縣市，以便安排洽談外運事宜，但環保局調查結果，這5萬噸就在縣政府原本洽談的8萬噸範圍內，並未額外增加。縣府歡迎任何助力，盡早解決南投縣垃圾。

蔡培慧13日就職立委，與環保署協調南投縣垃圾外運的數量與協助的縣市，蔡培慧昨天說明，環保署允諾1年給南投縣5萬噸外運額度。她可以確定的有4縣市，分別是2千噸、8千噸、1萬噸及2萬5200噸。

至於外運經費來自環保署長期補助，及「草屯掩埋場移除專案」3億元，是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長時爭取，蔡培慧強調，希望爭取更多垃圾處理額度。

縣政府得知額外補助清運5萬噸，相當感謝蔡培慧和環保署，也希望能知道是哪些縣市，以便安排清運，但調查後得知，5萬噸環保署補助外運的垃圾量，其實內含在縣長許淑華已談妥的8萬噸之內，並無額外再增加其他縣市，讓縣府空歡喜一場。

南投縣垃圾問題嚴重，縣長許淑華去年當選後立即透過各種關係，包括議長何勝豐、副議長潘一全都盡力幫忙，獲得6個縣市以互惠方式協助垃圾去化，3月開始外運垃圾每日200噸，年處理目標8萬噸。

對於環保署協助，縣府表示相當感謝，縣內垃圾累積超過23萬公噸，迫切需要中央地方合作，蔡培慧立委上次邀請環保署現勘，縣府未獲告知無法到場說明，縣府感到遺憾。垃圾處理是南投必須嚴正面對公共議題，縣府不會放棄也歡迎任何助力，共同解決垃圾問題。