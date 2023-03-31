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彰濱將再新建焚化爐 酪農養殖業動員抗議高喊:滾出去

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影

彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉辦開工前的說明會，但彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等約200人到場拉白布條抗議，表示彰濱等北彰地區焚化爐密度太高，不僅有危害民眾健康疑慮，也會傷害當地產業，居民將反對建廠到底。

今天上午不僅當地酪農帶著乳牛、出動20台大型割草機浩浩盪盪發動抗爭，還有台灣健康空氣行動聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟、彰化縣醫療界聯盟、彰化縣公害防治協會、彰濱廠商、福興鄉長蔣煙燈、線西鄉長蘇韋峻、縣議員黃俊源、施佩妤、福寶村長黃耀輝等200多人喊著，「晶鼎焚化爐滾出去，違法動工，開會無理」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，北彰化的焚化爐密度已是全台最高，目前共有5座焚化爐，包括日友環保科技公司、豐堉資源公司的事業廢棄物焚化爐，和美垃圾焚化爐1座，如今晶鼎綠能科技股份有限公司又要在彰濱鹿港區設置2座事業廢棄物焚化爐，完全忽視彰化人健康權及生存權。

福興鄉鄉長蔣煙燈表示，晶鼎公司應立即停止開發，福興酪農專區成立至今超過五十年，已投入幾十億發展產業，不希望乾淨的酪農區受到汙染，且養蚵產業也會受影響。

縣議員黃俊源說，彰化已是全台肺癌比例最高的地方，在北中火與南六輕汙染夾殺下，為何彰濱還要再設焚化廠？而福寶酪農區提供牛乳佔全台的六成，如果焚化爐產生戴奧辛，再去汙染到養牛的草，也連帶汙染牛乳，受到毒害的將會是全台民眾。

福興鄉代會主席吳鎮江說，如果晶鼎硬要做，下次一定會發動更大的抗爭。

彰化縣養殖協會執行長楊福錦說，經濟部工業局彰濱工業區資源化處理中心新建案 BOT 案-晶鼎綠能公司基地位於吉安北路，下風處影響最嚴重受災地區為福寶酪農區、福寶文蛤養殖區、二港養殖專業區、漢寶養殖區及沿海蚵田，事業廢棄物焚燒後將產生多種有害物質，如重金屬、載奥辛等，若影響酪農區產生的牛奶、養殖區文蛤生長，及沿海蚵農，業者要如何賠償？所以養殖業者堅決反對開發。

福興酪農、中華民國酪農協會常務理事黃德仁說，一定反對焚化爐到底，沒有商量餘地，因為這關係到酪農產業與大家的健康，輸不起、也不能冒這個險。

晶鼎公司代表、鼎勝綠能公司董事長劉佳鈞表示，他們一切依法得標，二年前也舉辦過環評公開說明會，並已通過環評，今天並依法開說明會，一切沒有違法，請大家給他們開發的機會。

彰濱服務中心表示，二年前全台事業廢棄物拉警報無處可去，必須解決廢棄物問題，否則對各地的汙染可能會更嚴重，晶鼎要蓋的焚化爐主要處理工業汙泥等無害事業廢棄物，未來會加嚴排放標準，也會成立監督管理委員會加強管理。不過在抗爭下，今天說明會無法順利說明，也宣布將擇期再開。

彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，今天舉行開工說明會，彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等到場抗爭反對。記者林宛諭／攝影

焚化爐 廢棄物

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