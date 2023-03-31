中寮鄉土地畫設國保分區 鄉民不滿組權益促進會

內政部推動國土計畫法，又引起民眾批評分區畫設不符實情，南投縣中寮鄉民認為中寮鄉以農業為主，土地為丘陵地形，平坦農地不多，鄉內多被畫為國保1、國保2，未來土地使用權益恐嚴重受限，要求中央能暫緩推動，並向監委陳情，以確保民眾土地使用權益。

中寮鄉部分民眾為確保自身權益，組成清龍城土地權益促進會，向南投縣政府和監委陳情。蘇姓鄉民說，一旦鄉內土地被畫設為嚴格的國保1、國保2，居民權益恐嚴重受限，要求中央能暫緩推動，再做更完整調查，讓國土功能分區畫設修更符合實際需要。

縣府地政處地用管理科長林鋒文說，中寮地屬偏鄉，可供建築範圍不多，鄉民擔心國土計畫法國土分區功能畫設因素，未來土地使用會有較大影響，土地使用權益將受限，希望爭取將適宜居住地區畫為城鄉發展地區。

為讓南投縣民更了解國土功能分區畫設實際情形，縣府正積極至各鄉鎮公所辦理諮詢說明會，4月20日將在北中寮地區說明會，向北中寮7村民眾詳細說明國土計畫分區功能畫設情形，並收集民眾意見，彙整後呈報給中央。

南投縣副縣長王瑞德說，縣長許淑華對國土計畫法推動相當重視，也知道民眾疑慮及需求，一上任就指示地政處辦理鄉鎮諮詢說明會，並廣集民意，將轉達中央，使國土計畫法更臻完善，並希望爭取中央同意，由地方因地制宜，就區域屬性透過訂定相關自治法規等方式，保障合法民眾土地使用權益。