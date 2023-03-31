快訊

台中警穿制服用餐「獲贈滷蛋」風波 組長炸鍋決定提告

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中寮鄉土地畫設國保分區 鄉民不滿組權益促進會

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣中寮全鄉幾乎都屬丘陵地形，居民擔心土地多被畫設為國保1、國保2，會影響居民權益。記者江良誠／攝影
南投縣中寮全鄉幾乎都屬丘陵地形，居民擔心土地多被畫設為國保1、國保2，會影響居民權益。記者江良誠／攝影

內政部推動國土計畫法，又引起民眾批評分區畫設不符實情，南投縣中寮鄉民認為中寮鄉以農業為主，土地為丘陵地形，平坦農地不多，鄉內多被畫為國保1、國保2，未來土地使用權益恐嚴重受限，要求中央能暫緩推動，並向監委陳情，以確保民眾土地使用權益。

中寮鄉部分民眾為確保自身權益，組成清龍城土地權益促進會，向南投縣政府和監委陳情。蘇姓鄉民說，一旦鄉內土地被畫設為嚴格的國保1、國保2，居民權益恐嚴重受限，要求中央能暫緩推動，再做更完整調查，讓國土功能分區畫設修更符合實際需要。

縣府地政處地用管理科長林鋒文說，中寮地屬偏鄉，可供建築範圍不多，鄉民擔心國土計畫法國土分區功能畫設因素，未來土地使用會有較大影響，土地使用權益將受限，希望爭取將適宜居住地區畫為城鄉發展地區。

為讓南投縣民更了解國土功能分區畫設實際情形，縣府正積極至各鄉鎮公所辦理諮詢說明會，4月20日將在北中寮地區說明會，向北中寮7村民眾詳細說明國土計畫分區功能畫設情形，並收集民眾意見，彙整後呈報給中央。

南投縣副縣長王瑞德說，縣長許淑華對國土計畫法推動相當重視，也知道民眾疑慮及需求，一上任就指示地政處辦理鄉鎮諮詢說明會，並廣集民意，將轉達中央，使國土計畫法更臻完善，並希望爭取中央同意，由地方因地制宜，就區域屬性透過訂定相關自治法規等方式，保障合法民眾土地使用權益。

林鋒文也說，中央也強調目前鄉親合法使用土地部分，不論如何畫設，都會保障既有合法使用權益，使用管制上會儘量避免造成民眾太大影響。

南投縣中寮全鄉幾乎都屬丘陵地形，居民擔心土地多被畫設為國保1、國保2，會影響居民權益。記者江良誠／攝影
南投縣中寮全鄉幾乎都屬丘陵地形，居民擔心土地多被畫設為國保1、國保2，會影響居民權益。記者江良誠／攝影

南投 許淑華

延伸閱讀

扯！桃園化工廠偷排強酸廢液波及苗中 染紅3公里溪床模樣駭人

Q1商用不動產交易 掉六成

勞資兜不攏！ 台鐵工會再揚言不排除罷工「絕不退讓」：箭在弦上

戴瑋姍質疑放寬規定恐助長寵物非法繁殖 新北動保處這樣說

相關新聞

小心荷包！清明節連假 科技執法「開單」榜首在這

台中市警局烏日分局今天說， 因應清明連假，警方公布交通疏導重點，並透過烏日分局「行車流暢中心」疏導交通。高鐵台中站旅客接...

中寮鄉土地畫設國保分區 鄉民不滿組權益促進會

內政部推動國土計畫法，又引起民眾批評分區畫設不符實情，南投縣中寮鄉民認為中寮鄉以農業為主，土地為丘陵地形，平坦農地不多，...

中橫登仙溪橋大梁吊掛 5個時段暫停通行

大梨山居民注意！中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公路總局谷關工務段指出，中橫便道...

清明掃墓祭祖 豐原觀音山公墓單向通行

明天是清明連假頭一天，不少家族相約掃墓祭祖，台中市豐原區觀音山公墓對外聯絡道路狹小，警方表示，南陽路58巷口實施管制，於...

清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

明天是為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，警方將於國道1號豐原交流道銜接豐原區中正路、神...

彰化傳蓋火葬場 彰濱、花壇急否認

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，近期彰濱工業區要興建焚化爐，被傳出要蓋火葬場，花壇鄉公所整建公墓，也傳要建火葬場，相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦