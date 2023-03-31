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中橫登仙溪橋大梁吊掛 5個時段暫停通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公4月7至16日共計5時段將暫停通行。記者林佩均／攝影
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公4月7至16日共計5時段將暫停通行。記者林佩均／攝影

梨山居民注意！中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公路總局谷關工務段指出，中橫便道4月7至16日共計5時段將暫停通行，呼籲用路人及早上路、安全第一。

谷關工務段表示，中橫便道17k+200將自112年4月7日上午8時30分至同年4月8日下午4時；4月9日上午8時30分至4月9日下午4時；4月12日上午8時30分至4月13日下午4時；4月14日上午8時30分至4月15日下午4時及4月16日上午8時30分至4月16日下午4時，共5個時段暫停開放通行。

後續班次將視路況訊息提前發佈，請通行時請注意前方路況及保持行車安全距離，造成不便，敬請用路人體諒。

中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公4月7至16日共計5時段將暫停通行。記者林佩均／攝影
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，公4月7至16日共計5時段將暫停通行。記者林佩均／攝影
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，4月7至16日共計5時段將暫停通行。圖／公路總局提供
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，4月7至16日共計5時段將暫停通行。圖／公路總局提供
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，4月7至16日共計5時段將暫停通行。圖／公路總局提供
中橫便道台8臨37線17k+200的登仙溪橋，因應鋼橋大梁吊裝作業施工，4月7至16日共計5時段將暫停通行。圖／公路總局提供

中橫 梨山

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