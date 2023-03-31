清明掃墓祭祖 豐原觀音山公墓單向通行

明天是清明連假頭一天，不少家族相約掃墓祭祖，台中市豐原區觀音山公墓對外聯絡道路狹小，警方表示，南陽路58巷口實施管制，於4月1日至4月5日每日清晨5點半至下午1點半禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入，呼籲用路人遵守。

豐原警分局指出，清明假期掃墓人潮眾多，由於南陽路58巷口靠近中正公園、公老坪山區，運動民眾不少，警方將於4月1日至4月5日每日清晨5點半至下午1點半禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入。

管制期間提供豐原區公所往返觀音山公墓掃墓專車服務，區公所旁育德街乘車處於上午6時至中午12時發車，納骨塔乘車處於上午6時30分至下午1時發車，請民眾多加利用並配合相關防疫措施。