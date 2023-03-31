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清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供

明天是為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，警方將於國道1號豐原交流道銜接豐原區中正路、神岡區中山路；國道4號后豐交流道沿線國豐路、國道4號后豐交流道、豐勢交流道、台中環線豐原潭子段交流道加強疏導；另，東勢林場、大雪山沿線知名景點也將進行交通管制，呼籲用路人注意。

豐原警分局指出，4月1日至4月5日連假期間，國道1號豐原交流道管制措採入口匝道儀控管制，如遇車多可行駛替代路線：

(一) 豐原市區往豐原交流道：

1. 於豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線，北上右轉豐原大道接三豐路往國4或后里

2. 於豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由圓環南路接中山路上台74線，北上由圓環西路接三豐路往國4或后里。

(二) 豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三) 豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

台中國道4號豐潭段通車後，大雅警分局建議，民眾可透過國道4號，藉由與國道1號及國道3號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段。

也可利用豐原及潭子兩條連絡道，直接銜接台74線快速道路，預計可比原有路線節省約20分鐘，紓解地方台3線、中89線路段車流。

不少民眾把握連假，開車到和平、新社、石岡、東勢區風景勝地走走，東勢警分局強調，今起執行6天交通疏導勤務，針對轄內豐勢路、中興嶺圓環路段、台8線東關路段、東勢林場沿線(勢林街)、大雪山沿線(中坑路)、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，每日10至12時、16至19時重點時段，加強交通疏導及違規取締。

民眾傍晚返家車潮，東勢警呼籲，建議走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞情形。

和平警分局針對台8線沿線和平聚落、東關路與天輪巷口(白冷冰棒)、東關路1段谷關風景區沿線、梨山賓館前、台7甲線與武陵路口、中專一線(雪山路)、東崎路等重要路口及觀光景點周邊道路規劃交通疏導勤務，呼籲民眾配合。

為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
為期5天的清明連假，台中市山城8區涵蓋國道1、4號、台74快速道路，豐原、大雅、東勢與和平警分局將在重要路口進行交通管制、重點取締。圖／台中市政府警察局提供
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