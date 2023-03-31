中捷運量增多 商店回流營運

去年疫情期間，台中捷運綠線全線車站10多家商店皆收攤，下月營運兩周年，陸續有商店回流，素食潮店「無肉市集」將進駐綠線市府站，明天起試營運。中捷表示，已5家車站商店陸續營運，第6家正在籌備中，運量逐漸提升，捷運商機也浮現，也有其他廠商洽談中。

台中捷運公司昨天召開董事會，通過由逢甲大學特聘教授林良泰代理董事長，前董事長林志盈北上出任台北悠遊卡控股公司董事長。中捷代理董事長林良泰曾任台中市交通局長，上任後將推動中部地區交通月票7月上路。

台中捷運2021年4月25日通車，下月底將屆滿2周年；沿線6站點曾有10多家販賣店，但受到疫情影響運量大跌，商家紛紛收攤，去年8月全線只剩2台投幣販賣機。

疫情趨緩，中捷運量上揚，總運量去年11月已突破千萬人次，去年12月、今年1月月運量更突破百萬人次，招商傳出好消息。中捷指出，目前已有5家店陸續營運，另1家正在營運準備中，分別位於松竹、舊社、市政府站及高鐵台中站內，也有其他商家洽談中。

中捷市府站將與「無肉市集」合作，打造素食潮流概念店「Yiho Yoho未來你好」，明天起試營運，4月1、2日將推出眾多商品買一送一和限量優惠，鼓勵民眾攜帶環保餐具、搭捷運，生活中實際減碳。

中捷各站合作廠商也推出通車2周年優惠，舊社站機器人咖啡機即日起至4月10日，所有品項88折優惠，松竹站「蜜友冰棒」4月15日至5月15日，消費滿額享優惠。