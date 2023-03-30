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民怨中市公車智慧站牌維修逾1個月 市府：預計4月中完成

聯合報／ 記者劉柏均洪敬浤／台中即時報導
台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲痛批，有智慧站牌系統維護逾1個月，何時修繕完畢未譜，同為台中市，公車站牌待遇「同市不同命」。圖／江慶洲提供
台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲痛批，有智慧站牌系統維護逾1個月，何時修繕完畢未譜，同為台中市，公車站牌待遇「同市不同命」。圖／江慶洲提供

中市府推「雙十公車」政策，鼓勵民眾多搭乘，廣設候車亭外，更設置服務鈴系統，便利市民。台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲痛批，公車站牌待遇「同市不同命」，部分社區未設智慧站牌，遑論候車亭，即便有智慧站牌，系統維護逾1個月，何時修繕完畢未譜。

交通局表示，市府積極爭取預算建置公車智慧型站牌，主動提供公車預估到站時間，目前已完成930座智慧公車亭，另為提供市民短暫休憩、遮陽避雨的候車環境，正積極爭取中央補助，並配合不同環境條件及在地需求，持續新建候車亭。

江慶洲批評，搭車民眾多是長輩，不善操作資訊產品，鎮平、黎明路口的智慧站牌張貼「設備維修」至少已一個月，何時會修好？市區有多種智慧站牌，但有的地方又沒設置，設置了也未必能運作，同樣搭公車，不同區域待遇就不同。

江也提到，許多公車站牌沒有候車亭，黎明路從南屯國小往鎮平國小，沿途經過重畫區，都沒有任何樹蔭或遮蔽物，連公車站牌都沒有遮蔽物或候車亭，對於搭車的長輩、學童而言，真的會曬到頭暈；呼籲市府盡早全市建置公車候車亭，尤其以未有遮蔽物處優先。

交通局說，有關黎明環中路口智慧型站牌故障，考量設備已逾使用年限，將直接汰換成新型智慧站牌，預計4月中旬即可完成，目前民眾除可先查詢各站所張貼的公車時刻表，也可使用手機App或掃描QRCode獲得公車動態資訊。

公車 重畫區 台中市

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