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兼顧地形及原民文化考量 台中第一座環保納骨牆今動工

聯合報／ 記者劉柏均林佩均／台中即時報導
台中和平區公所今舉行達觀里雪山坑公墓納骨牆（廊）動土儀式，現場舉行泰雅族祈福儀式。圖／台中市政府提供
台中和平區公所今舉行達觀里雪山坑公墓納骨牆（廊）動土儀式，現場舉行泰雅族祈福儀式。圖／台中市政府提供

台中市和平區公所於達觀里雪山坑公墓，新建首座公園化綠地納骨牆(廊)，初期將建置510個骨灰(骸)櫃(骨灰櫃位408個，骨骸櫃位102個)，第二期工程可再建置514個，總計1024個骨灰(骸)櫃，足以因應部落50年人口需求；斥資近1800萬，今舉行動土祭儀活動。

和平區地形以山坡地為主，坡度斜，又考量地方水土保持，較不易興建納骨塔，現今土地取得不易，也不適合土葬，中市府配合部落習俗，改採「納骨牆」設計。

民政局指出，雪山坑公墓納骨牆(廊)占地2千餘平方公尺，將傳統的土葬導入自然葬法，融合綠地樹葬、花葬等多元葬法，考量泰雅族民情習俗，設有祭儀平台可供族人祭祀、追思、聚會；另規畫自由里雙崎部落、觀達里竹林部落新建骨灰牆，目前尚未動工。

和平區長吳萬福指出，前置作業階段，獲內政部殯葬設施量能提升計畫補助300萬元，111年度再獲中市府動支第二預備金，補助工程費300萬元整，今年3月以1190萬元，決標發包這項工程，改善傳統公墓，成莊嚴且具原住民特色的納骨牆(廊)。

民政局副局長周瑺玫表示，懇切邀請各位與市府一起努力，給予市府任何完備殯葬設施、健全殯葬體制的建議，讓先行者有尊嚴的離去，協助家屬在面臨至親離世時，提供舒適、便捷的治喪環境。

民政局提到，中市府已增加與施工中塔位，共有10餘萬個，數量龐大，市府大量投資改善台中殯葬服務狀況，目前由建設局協助，太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程、北屯區第28公墓新建納骨塔工程，東勢區第一公墓新建納骨塔工程，工程目前持續推展中。

台中和平區公所今舉行達觀里雪山坑公墓納骨牆（廊）動土儀式，現場舉行泰雅族祈福儀式。圖／台中市政府提供
台中和平區公所今舉行達觀里雪山坑公墓納骨牆（廊）動土儀式，現場舉行泰雅族祈福儀式。圖／台中市政府提供

泰雅族 原住民 台中市

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