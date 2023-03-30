員林靜修路要停水10天惹民怨 水公司縮短為5天

自來水公司進行員林市靜修路一帶管線汰換工程，原訂3月30日至4月8日白天均停水，引發民眾抱怨，連假期間停水10天「也太久了」，台水公司今天緊急和施工包商協調，連假4月1日到5日不施工、也不停水，其餘5天仍會停水施工，請民眾體諒配合。

靜修路居民最近收到通知自來水公司將從3月30日至4月8日每天上午8時到下午5時停水，晚間則恢復供水，民眾說，停水10天也太久了，尤其連假期間會有親友返鄉，白天若沒水用實在不方便。

台水第十一區管理處員林營運所所長陳明峰表示，為穩定大員林供水品質及改善地區供水狀況，辦理「員林市靜修路等汰換管線工程」，所以原訂從3月30日至4月8日配合施工白天將會停水，影響範圍為員林市靜修路、靜修路70巷、靜修路72巷、靜修路75巷區域，影響戶數約154戶。