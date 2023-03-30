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疫情趨緩運量、攤商回流 中捷：已有5家店陸續營運

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「未來你好」將入駐中捷市政府站，並於4月1日起試營運，無肉市集也將連辦2天活動。圖／台中市政府提供
「未來你好」將入駐中捷市政府站，並於4月1日起試營運，無肉市集也將連辦2天活動。圖／台中市政府提供

去年疫情期間，台中捷運全線共10多家商店皆收攤，如今將迎營運兩周年，陸續有商店回流，「無肉市集」也將進駐捷運市府站，4月1日起試營運。中捷表示，目前已有5家店陸續營運，另1家正在營運準備中，也持續與其他廠商洽談中。

台中捷運2021年4月25日通車，曾在6站點設有10多家販賣店，打造捷運商圈供民眾消費，怎料遇上疫情影響，運量下滑，也無法為商家帶來商機，賣點紛紛收攤，去年8月更僅剩2台投幣販賣機。

疫情趨緩，中捷也將迎通車2周年，國內也逐漸回歸日常生活，中捷運量回溫，招商也帶來好消息，商家重返營運櫃。中捷指出，目前已有5家店陸續營運，另1家正在營運準備中，分別落在松竹、舊社、市政府站及高鐵台中站內，也持續與其他廠商洽談中。

中捷表示，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，車站周邊各項活動亦陸續恢復舉辦，運量明顯回升，去年12月及今年1月連續兩個月的月運量均突破百萬人次，創下通車以來新高。

中捷指出，市府營運站將迎來「無肉市集」打造的「Yiho Yoho未來你好」新型態概念館，並於4月1日試營運，也搭配中捷周年慶，4月1日、2日將推出眾多商品買一送一和限量優惠。

中捷提到，去年10月與無肉市集舉辦快閃市集，短短1天吸引超過5千人參與，睽違半年，雙方再度聯手出擊，4月1日、2日在市政府站外廣場將集結眾多KOL及知名品牌，鼓勵民眾攜帶環保餐具、搭乘捷運，透過實際減碳活動。

中捷各大合作廠商也祭出各式慶祝通車2週年優惠活動，包括舊社站機器人咖啡機即日起至4月10日所有品項88折優惠、松竹站「蜜友冰棒」4月15日至5月15日消費滿額享優惠。

「未來你好」將入駐中捷市政府站，並於4月1日起試營運，無肉市集也將連辦2天活動。圖／台中市政府提供
「未來你好」將入駐中捷市政府站，並於4月1日起試營運，無肉市集也將連辦2天活動。圖／台中市政府提供
中捷表示，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，運量明顯回升。圖／台中市政府提供
中捷表示，隨疫情緩解及防疫措施鬆綁，民眾出遊意願增加，運量明顯回升。圖／台中市政府提供

台中捷運 疫情 快閃

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