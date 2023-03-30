員林11座公園遊具封閉惹民怨 公19遊具在兒童節前啟用了

彰化縣員林市公19晴雨球場公園兒童遊戲設施今天啟用，員林市長游振雄說，內政部營建署規定今年1月24日起未檢驗合格的兒童遊具應拆除或封閉使用，11個公園遊具不得不先封閉，未來公所會逐步汰舊換新，提供民眾更好的遊具及休閒環境。

中央針對遊具規範修法後，規定未檢驗合格的兒童遊具不得再使用，不少鄉鎮公園遊具只得封閉，也引發民眾抱怨，員林市包括員林公園、忠孝里的早安公園等11處有兒童遊具的公園因遊具因無法符合遊具新標準，目前已全數拉起封鎖線，禁止民眾使用，今年將陸續拆除。

因此員林市公所也加快腳步更新設置公園新遊憩設施，今天員林市公19晴雨球場公園兒童遊戲設施啟用，由市長游振雄主持啟用典禮，多名縣議員、市代、里長等與會。

游振雄說，公19兒童遊戲設施原先編列600萬元經費，但得標廠商後來接洽遊具設施業者發現價格很高，不敷承做成本而解約，公所只得再增加預算到770萬元辦理更新。

游振雄說，員林市多數公園的兒童遊具因屬早年設置，未符合最新規範而無檢驗合格，依中央規定已暫時先封閉並設置警告告示牌，市公所將逐步檢修汰換舊遊具，不過現今一座符合最新安全規範的遊具動輒上百萬元，施設新遊具的經費也增加地方財政負擔。

縣議員曹嘉豪表示，中央新遊具規範不僅讓地方無所適從，也增加地方政府財政負擔，最近很多遊具都不得不封閉，更造成民眾抱怨，況且也發現公所若要留下舊遊具，每件遊具檢驗費高達3萬元，也不見得會過關，乾脆把經費留下更新遊具，但又發現可以做符合新規定遊具設施的業者又是少數業者，最近開價又很高，這種新規定是不是成為圖利廠商，實應追究。

曹嘉豪說，地方政府不得不更新遊具，財政負擔太大，中央是不是應該要補助?或下放權利給地方政府檢驗遊具，不少遊具才更新4、5年，現在也都不得使用，根本是浪費資源，中央實應再檢討對遊具的管制措施。