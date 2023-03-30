中市空品感測器物聯網屢次立功 榮獲GO SMART國際大獎

台中市環保局推動科技改善空汙，在全市布建1411台空品感測器，導入物聯網科技與AI人工智慧平台，建置「空品感測器物聯網」，不僅揪出工廠未合法排放開罰，也查獲大肚養豬場排放大量粒狀汙染物。「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」，參加由全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」，在激烈競爭中脫穎而出，成功榮獲大獎。

環保局指出，該獎項是智慧城市及其利益相關者提供知識交流平台，通過城際PoC（概念驗證）促進智慧城市之間的合作及發展。今年邁入第五屆，本屆共有11個國家、19個城市、43件參賽作品，主辦單位從中選出最具創新性、可行性和實用性的項目。「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」在初審及複審過程中表現優異，成功晉級至決賽，最終成功榮獲「2023 GO SMART Award」。

環保局提到，透過空品感測器結合物聯網技術，將台中市空品數據進行收集、監測、分析和共享，以協助政府和民眾更了解當地的空品狀況，並發展多元環境治理方案，同時利用人工智能技術，進行污染事件影響追蹤及污染源限縮，輔助相關單位擬定決策及執行智慧執法。

環保局長陳宏益表示，此次榮獲「2023 GO SMART Award」，使台中市府有機會與全球其他智慧城市進行交流，分享經驗和技術，推動更多的城市創新發展，未來台中市環保局也將繼續努力，活化空品感測器物聯網及發展更多AIoT環境治理應用，為建構台中市成為宜居永續的智慧城市做出貢獻。