影／鳥巢電桿築巢 南投入春已6起、台電出招防範

突發性停電總是會引發民怨，而「鳥害」是肇因之一，因春季鳥類築巢繁殖高峰期，就怕鳥巢入侵電力設備釀停電，台電南投區處為此加強線路巡視，經統計今年入春後已發現6處鳥巢，將陸續清除或協助移居，加裝驅鳥器防止再次築巢。

台電南投區處指出，每年春季是鳥類築巢繁殖高峰期，為避免發生「鳥害」造成突發性停電事故，近期針對歷年來鳥巢引起停電製作事故斑點圖，今年主動採取預防性措施，派員加強線路巡視，避免鳥類再次築巢或棲息造成停電。

台電南投區處維護經理黃順瑞說，一般鳥巢使用樹枝或雜草構築外，也會用鐵絲等具導電的材質築巢，可能會釀停電事故，鳥巢若起火導致鳥隻恐成「鳥仔巴」。另，從今年入春後啟動巡視至今，已發現有6處鳥巢，將陸續安排拆除工作。

而在拆除鳥巢前，為確保工安，台電人員會評估現場環境，採取暫時斷電或掩蔽方式，落實相關安全防護措施，並且會先確認巢內有無鳥蛋或雛鳥，若有發現移至附近安全位置或轉交相關單位協助處理，淨空後才拆除，落實並確保生態保育。

台電南投區處長張毓哲則說，鳥巢清除後，工程人員會在原桿上加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息；或視電力設備狀況，更換被覆式熔絲鏈開關、加裝被覆罩及卡扣式防護線管等防止鳥獸碰觸，提升絕緣強度。