影／鳥巢電桿築巢 南投入春已6起、台電出招防範
突發性停電總是會引發民怨，而「鳥害」是肇因之一，因春季鳥類築巢繁殖高峰期，就怕鳥巢入侵電力設備釀停電，台電南投區處為此加強線路巡視，經統計今年入春後已發現6處鳥巢，將陸續清除或協助移居，加裝驅鳥器防止再次築巢。
台電南投區處指出，每年春季是鳥類築巢繁殖高峰期，為避免發生「鳥害」造成突發性停電事故，近期針對歷年來鳥巢引起停電製作事故斑點圖，今年主動採取預防性措施，派員加強線路巡視，避免鳥類再次築巢或棲息造成停電。
台電南投區處維護經理黃順瑞說，一般鳥巢使用樹枝或雜草構築外，也會用鐵絲等具導電的材質築巢，可能會釀停電事故，鳥巢若起火導致鳥隻恐成「鳥仔巴」。另，從今年入春後啟動巡視至今，已發現有6處鳥巢，將陸續安排拆除工作。
而在拆除鳥巢前，為確保工安，台電人員會評估現場環境，採取暫時斷電或掩蔽方式，落實相關安全防護措施，並且會先確認巢內有無鳥蛋或雛鳥，若有發現移至附近安全位置或轉交相關單位協助處理，淨空後才拆除，落實並確保生態保育。
台電南投區處長張毓哲則說，鳥巢清除後，工程人員會在原桿上加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息；或視電力設備狀況，更換被覆式熔絲鏈開關、加裝被覆罩及卡扣式防護線管等防止鳥獸碰觸，提升絕緣強度。
台電持續積極採取各種防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷等相關措施，全力避免停電事故，提升供電穩定，維護民眾用電權益。而民眾如果有發現桿上鳥巢情形，可撥打台電24小時客服專線1911通報，將會盡速派員處理。
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