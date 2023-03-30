彰化火葬場定了？建焚化爐及修公墓都被傳 急闢謠

彰化縣是全台各縣市唯一沒有火葬場的縣市，興建火葬場相當敏感的話題，像經濟部新建彰濱事業廢棄物焚化，最近傳出將夾帶火葬場，花壇鄉公所整建第十公墓也謠傳要建火葬場，相關單位都急著澄清。縣府民政處長賴致富說，有數個鄉鎮市對興建火葬場有興趣，但迄今都還沒提出興辦計畫，所以都不算數。

彰化縣興建火葬場步履蹣跚，從30年前，計畫在目前的彰化市立殯儀館建火葬場，就因遭附近居民強力抗爭下而告炊，由於內政部有補助款，加上火葬場是金雞母，隨後有花壇鄉、大城鄉，甚至芳苑、福興鄉都前仆後繼，前縣長魏明谷任內計畫在埔鹽鄉興建火葬場，也遭強烈反對而撤銷，興建火葬場幾乎是執政者的禁忌，造成彰化縣喪家為趕赴他縣市焚化親人遺體，往往天還未亮就要辦公祭，讓起大早與祭的政治人物感同身受。

最近火葬場又引來話題，經濟部工業局計畫在彰濱工業區鹿港區新建事業廢棄物焚化爐，除環保團體認為彰化縣的焚化爐已經過多表示反對外，彰濱廠商與民眾也有疑慮，懷疑彰濱焚化爐是以焚化爐之名夾帶火葬場，彰濱服務中心為此特別做出澄清，強調焚化爐與火葬場的土地使用分區是完全不同。

無獨有偶，花壇鄉公所最近針對三芬路第十公墓辦理遷葬規畫，也被傳出是假整建之名掩護火葬場，但花壇鄉公所立即做出澄清，強調絕對沒有在第十公墓興建火葬場的規劃。鄉公所民政課指出，第十公墓擬興建禮廳及靈堂並將朝公園化規劃，並辦理綠美化及相關步道工程，未來也擬設環保葬區，讓樹葬朝綠化使用，改善地方景觀，也提供鄉民休閒空間，讓老舊墓地活化利用。