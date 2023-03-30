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南投青梅產季到 仁愛原鄉推出梅宴餐將席開50桌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛互新地區青梅開始結果，下個月將採收，民眾可前往當地體驗採果，並品嘗梅宴料理。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新地區青梅開始結果，下個月將採收，民眾可前往當地體驗採果，並品嘗梅宴料理。圖／仁愛鄉公所提供

南投仁愛互新聚落以在地「青梅」、「檸檬」、「楊梅」發展「三酸產業」，開發特色餐飲及遊程，近期進入青梅結果期，當地把青梅結合新鮮食材入菜研發料理，4月15日將辦理「梅艷梅宴」，當天席開50桌，已開放預約，公所盼民眾支持。

仁愛鄉公所指出，互助、新生村是縣內青梅重要產區，梅樹種植面積近50公頃，也是以泰雅族、賽德克族為主的原民部落，為發展經濟，近年推出互新賞梅專區，並擴大栽種檸檬、楊梅，串連青梅發展極具特色的「三酸產業」，並成立合作社。

當地互新聚落居民也積極開發特色餐飲及部落遊程，近年就以在地梅子、檸檬和楊梅研發製成酵素、楊梅醋、檸檬片、果凍、烏梅啤酒等特色商品，今年更推出煙燻烏梅汁及「香川咏」、「野梅釀」等新品，隨青梅產季到來更研發梅宴料理。

當地原住民果樹生產合作社表示，目前青梅結果，4至5月開始採收，居民以青梅為主，結合在地新鮮食材，研發極具特色的梅宴大餐，同步規畫4月15日在於互助國小辦理「梅艷梅宴」活動，當天將席開50桌，有興趣可向合作社訂桌。

而今年的梅宴菜色都將青梅巧妙入菜，梅子苦瓜燉排骨、梅子醬油燒蹄膀、雪梅醬蒸鱸魚排、梅酒香腸、梅子烤全雞、梅凍等，也有極具原鄉特色的相思竹筒飯、樹豆勇士排骨湯、烤全豬，還有提供煙燻烏梅汁及野梅釀等試飲品嘗。

公所則表示，互新聚落努力發展三酸產業，盼帶動並促進原鄉經濟，更做公益回饋部落，發起「飲品賣1瓶，捐100元」作為部落學童營養早餐基金，很需要民眾及企業支持，協助當地將產業效益最大化，梅宴資訊可洽0935-470586林先生。

南投仁愛互新地區青梅開始結果，下個月將採收，民眾可前往當地體驗採果，並品嘗梅宴料理。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新地區青梅開始結果，下個月將採收，民眾可前往當地體驗採果，並品嘗梅宴料理。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新聚落發展三酸產業，隨青梅產季到，當地研發梅宴大餐將席開50桌。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新聚落發展三酸產業，隨青梅產季到，當地研發梅宴大餐將席開50桌。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新聚落發展三酸產業，隨青梅產季到，當地研發梅宴大餐將席開50桌。圖／仁愛鄉公所提供
南投仁愛互新聚落發展三酸產業，隨青梅產季到，當地研發梅宴大餐將席開50桌。圖／仁愛鄉公所提供

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