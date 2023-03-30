兒童節連假南投最好康 12大景區共推兒童免費、優惠
清明兒童節連假到來，為讓小朋友和家長暢遊南投，南投縣政府整合12大景點，包括清境農場、高空觀景步道、雙龍七彩吊橋、鳶峰星空劇場等，4月1日到5日期間，提供10個景區兒童免費、2景區特惠入園優惠，歡迎各地小朋友到南投歡度兒童節。
南投縣風景區管理所長張昭貴說，南投擁有豐富自然資源，除了壯麗山水美景，還能動物互動、樂活體驗、暗空觀星等非常棒的旅遊景點，最適合親子走訪出遊。
為了讓小朋友開心過兒童節，縣長許淑華宣布縣府營運景點，清境高空觀景步道、雙龍七彩吊橋、竹山瑞龍瀑布園區、鳶峰星空劇場等，連假期間全台12歲以下兒童免費入園。清境農場、鳳凰谷鳥園、溪頭自然教育園區也積極響應，一起打造最好的兒童節優惠，連假期間家長可以帶孩子到清境農場看羊咩咩、漫步吊橋天空步道、信義鄉看瀑布，貼近大自然。
竹山梯子吊橋園區即日起至4月30日，除兒童免費入園外，兒童拍照打卡上傳即可獲得紀念獎牌一枚。竹山瑞龍瀑布園區、清境高空觀景步道及雙龍瀑布七彩吊橋園區、合歡山暗空公園鳶峰星空劇場、奧萬大國家森林遊樂區兒童免費入園，惠蓀林場提供兒童特惠票20元收費。
4月4日至5日溪頭及鳳凰自然教育園區提供兒童免費入園。兒童節當天，鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區及清境農場兒童皆免費入園，清境農場另需保險費30元。
許淑華說，她打造南投成為宜居、全齡共遊的生活環境，讓0到99歲的民眾都能感受宜居樂活氛圍，除了連假12大景區免費或優惠入園，南投縣觀光工廠4月1日至30日也舉辦「觀光工廠嘉年華」，到12家觀光工廠消費滿200元即可抽大獎，另外還有「好食民宿遇見幸福」電子套票，1789元特價800元超值優惠等，歡迎家長多加利用，陪著孩子快樂成長。相關活動訊息，歡迎追蹤FB「樂旅南投」粉絲專頁。
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