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台中拖吊場空間不足以致影響抓酒駕？ 交通局：尚足應付　

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員江和樹今指出，文心、豐原、崇德三場拖吊場車滿為患，基層員警反映，因為拖吊之後沒地方移置車輛，影響執行抓酒駕的任務。圖／江和樹提供
台中市議員江和樹今指出，文心、豐原、崇德三場拖吊場車滿為患，基層員警反映，因為拖吊之後沒地方移置車輛，影響執行抓酒駕的任務。圖／江和樹提供

台中市議員江和樹今指出，文心、豐原、崇德三場拖吊場車滿為患，基層員警反映，因為拖吊之後沒地方移置車輛，影響執行抓酒駕的任務。但交通局和警察局都說，目前依規進行拍賣的事務，現階段尚足以因應相關拖吊移置作業。

江和樹說，服務處接獲基層員警投訴，指台中市三處拖吊場超過３個月逾期未領的車早已超過1千輛，甚至最久竟然還有104年的車尚未拍賣，108年的車則有20至30台，導致空間不足，取締違規車輛沒地方放車，不知怎麼執法，不僅基層有壓力，連長官都暗示不要抓太多，又怎麼抓酒駕？

江和樹說，他親自前往崇德拖吊場查看，果然看到註銷車牌車輛放得滿滿滿，連車道、圍牆邊、樹叢間都不放過。甚至發現一輛車因拖吊場客滿無法入場，而被暫置在路邊收費停車格，試問停車費要算誰的？

他說，依規定，經公告3個月無人認領者，可進行拍賣，拍賣所得用來抵扣罰鍰、移置費、保管費。經瞭解，若淪為大型證物場。相關單位是否管理失職，拍賣成效是否不彰？

交通局說，3個拖吊場多數屬民眾使用中的車輛，拖吊後即會自行領回，若仍有未領回的車輛，均依照相關規定，公告3個月仍無人認領者，接續辦理相關拍賣作業，現階段尚足以因應相關拖吊移置作業。

警察局說，各拖吊(保管)場未領車輛，需經招標拍賣流程與公告時間，排定拍賣順序，待流程完竣後辦理拍賣。今年3月7日，辦理第1次拍賣逾期未領汽車233輛、機車295輛，釋放停車空間，並通知各單位酒駕、註銷違規車輛依序移置入場保管。去年共計拍賣4次，有汽車804輛、機車1452輛。

警察局說，註銷車輛及酒後駕車暫代保管等車輛均應依相關程序與規定，收管停放於保管場內，5月、7月及9月間會辦理各拖吊招標拍賣事宜，釋放更多停車空間。

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