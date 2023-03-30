快訊

考量人權和勞工議題 Uniqlo母公司以後不會有「緬甸製造」的衣服

六福村5種說法卸責！終改口承認「狒狒是我們的」挨轟 獵人第一反應曝

早晨財經速解讀／清明變盤 現金為王？那指入牛市 日本GDP又掉一名？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中企業有愛 捐百萬解「愛之光」燃眉之急

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
愛之光長期投入護眼防盲，以及視障者培力的工作，接受培訓的視障咖啡師已完成國際認證考試。愛之光協會提供
愛之光長期投入護眼防盲，以及視障者培力的工作，接受培訓的視障咖啡師已完成國際認證考試。愛之光協會提供

社團法人愛之光公益協會長期致力視障者職能培訓、推動「護眼防盲」，受疫情影響，面臨斷炊危機。巨鼎建設日前因借場地的機緣，不但主動修繕場地，立堡開發巨鼎建設總裁林進和捐贈100萬元，解協會燃眉之急。

愛之光公益協會表示，愛之光受到疫情影響，捐款大幅減少，甚至面臨斷炊危機，感謝立堡開發巨鼎建設捐出善款，讓愛之光公益協會得以挺過疫情，持續協助視障患者拓展多元的就業管道。

愛之光公益協會指出，愛之光長期投入護眼防盲及視障者培力的工作，培訓視障者從事按摩、街頭藝人及視障咖啡師等，其中視障咖啡師日前已完成國際認證考試，視障相關設計師也拿到法國證照。

愛之光公益協會說明，巨鼎建設日前在台中市南屯區永春路、益豐路口的Tower花園接待中心辦活動，向一旁的愛之光借場地，承辦人員場勘發現，愛之光建築物隔熱效果不佳，且戶外草坪崎嶇不整，為了讓視障者有更安全、舒適的環境，立即連繫工務部門施作隔熱改善工程，並整理草皮、綠美化。

林進和表示，盼拋磚引玉，幫助協會減輕輔導視障者就業上的種種壓力，讓更多視障者能透過手沖咖啡等專業技能，自食其力謀生。

愛之光公益協會執行長顏平芳說，這真是善的循環，感動得特地寫了感謝信給林進和表達協會的感激之情。

立堡集團巨鼎建設總裁林進和（中）捐100萬協助愛之光協會。圖／愛之光協會提供
立堡集團巨鼎建設總裁林進和（中）捐100萬協助愛之光協會。圖／愛之光協會提供
立堡集團巨鼎建設總裁林進和（左）捐100萬協助愛之光協會。圖／愛之光協會提供
立堡集團巨鼎建設總裁林進和（左）捐100萬協助愛之光協會。圖／愛之光協會提供

延伸閱讀

視障男求帶路！熱心女突被要求進廁所「幫忙」 脫口1句話遭網質疑太怪

高虹安宣布5主軸青年政策 租金補貼加碼每年6千元

彰化傳帽T男尾隨女童…大家怕怕原來是誤會 視障男心裡好受傷

15位身障學生挑戰中捷搭乘 聽音摸車廂新體驗

相關新聞

鄰近商場開幕漲停車費？中市建國市場攤商跳腳

台中LaLaport南館今年春節試營運，人潮湧至阻塞交通，5月中旬將全館開幕，市府為提升周圍路邊車位周轉率，4月1日起，...

台中企業有愛 捐百萬解「愛之光」燃眉之急

社團法人愛之光公益協會長期致力視障者職能培訓、推動「護眼防盲」，受疫情影響，面臨斷炊危機。巨鼎建設日前因借場地的機緣，不...

彰化代理教師薪資調整 謹小慎微？

彰化縣是極少數還未宣布代理老師以全年薪資聘雇的縣市，縣議員楊子賢昨批評縣府不願調整代課老師薪資，寧可花錢刺激人口成長，結...

旱災重創南投茶區 即起申請現金救助

南投是國內最大茶葉產區，今年乾旱導致茶葉乾枯嚴重，全縣6550公頃茶葉面積，受損面積就達2千公頃，幾乎達三分之一，農民叫...

影／南投「藝起同樂」 欣賞藝術助演藝團隊深耕

南投縣文化局舉辦「藝起同樂」表演藝術巡迴演出，規畫南投在地演藝團隊5月起在13鄉鎮市演出。文化局長林榮森說，參與的13個...

春雨挹注 南投能高越嶺道飛瀑美景再現

南投仁愛「能高瀑布」是能高越嶺道西段沿線的指標性景點，但今年旱情嚴重，高山水源缺乏，一度消失，僅見岩壁。而在近期春雨挹注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦