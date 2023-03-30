台中企業有愛 捐百萬解「愛之光」燃眉之急

社團法人愛之光公益協會長期致力視障者職能培訓、推動「護眼防盲」，受疫情影響，面臨斷炊危機。巨鼎建設日前因借場地的機緣，不但主動修繕場地，立堡開發巨鼎建設總裁林進和捐贈100萬元，解協會燃眉之急。

愛之光公益協會表示，愛之光受到疫情影響，捐款大幅減少，甚至面臨斷炊危機，感謝立堡開發巨鼎建設捐出善款，讓愛之光公益協會得以挺過疫情，持續協助視障患者拓展多元的就業管道。

愛之光公益協會指出，愛之光長期投入護眼防盲及視障者培力的工作，培訓視障者從事按摩、街頭藝人及視障咖啡師等，其中視障咖啡師日前已完成國際認證考試，視障相關設計師也拿到法國證照。

愛之光公益協會說明，巨鼎建設日前在台中市南屯區永春路、益豐路口的Tower花園接待中心辦活動，向一旁的愛之光借場地，承辦人員場勘發現，愛之光建築物隔熱效果不佳，且戶外草坪崎嶇不整，為了讓視障者有更安全、舒適的環境，立即連繫工務部門施作隔熱改善工程，並整理草皮、綠美化。

林進和表示，盼拋磚引玉，幫助協會減輕輔導視障者就業上的種種壓力，讓更多視障者能透過手沖咖啡等專業技能，自食其力謀生。