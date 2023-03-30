影／南投「藝起同樂」 欣賞藝術助演藝團隊深耕

南投縣文化局舉辦「藝起同樂」表演藝術巡迴演出，規畫南投在地演藝團隊5月起在13鄉鎮市演出。文化局長林榮森說，參與的13個團隊，大多是南投在地表演團體藉由巡迴演出，方便鄉親就近欣賞，也幫助表演團隊深耕發展。

「藝起同樂」已成為南投藝術表演的重頭戲，尤其新冠疫情期間，戲劇和音樂演出受疫情重創幾乎停擺，各團隊經營困難，文化局適時伸出援手，透過藝起同樂，讓優秀戲劇、音樂團隊到13鄉鎮市場、廟埕演出，讓藝術更貼近觀眾，也幫助表演團隊度過最艱困時期。

林榮森說，今年度藝起同樂鄉鎮巡演，透過徵選從5月起安排各種包羅萬象的精彩活動表演，包含戲劇、歌仔戲、舞蹈、布袋戲及音樂類型等節目，有李靜芳歌仔戲團、明珠女子歌劇團、曼暉舞蹈團、薪傳舞蹈團、南投舞蹈團、竹鹿竹樂團、吹笛手家族、莎小戲、0471特技肢體劇場、雷峰掌中劇團、藝龍布袋戲劇團、玉皇宮國樂團與玉山民族樂團，共13個團隊到各鄉鎮演出。

0471特技肢體劇場和薪傳舞蹈團昨天也小試身手，展現舞者兼具力與美的肢體動作和舞蹈默契，獲得來賓熱烈掌聲。0471特技肢體劇場副團長是仁愛鄉的女兒，這次回到南投表演，專攻特技堆疊技巧，希望在鄉親面前呈現運用特技展現的身體美學。

林榮森說，南投縣幅員遼闊，藝起同樂表演藝術巡迴演出，讓各鄉鎮民眾都能享有均衡的文化薰陶，也培養及開發潛在表演藝術欣賞人口，讓大家能親近表演藝術。縣長許淑華也寬列預算，支持在地表演團體深耕發展。

今年扶植地方傑出演藝團隊徵選，共有0471特技肢體劇場、李靜芳歌仔戲團、曼暉舞蹈團、薪傳舞蹈團、南投舞蹈團、莎小戲6個團隊獲選，證明藝術在地紮根的成果，縣政府除了補助、鼓勵團隊培育人才及藝術傳承外，也會由專家學者輔導訪視，開辦研習課程，強化表演團隊營運能力。