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春雨挹注 南投能高越嶺道飛瀑美景再現

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛能高越嶺道西段沿線的指標性景點「能高瀑布」一度乾涸，但在近期春雨挹注下，飛瀑宣洩美景今天再現。圖／天池山莊提供
南投仁愛能高越嶺道西段沿線的指標性景點「能高瀑布」一度乾涸，但在近期春雨挹注下，飛瀑宣洩美景今天再現。圖／天池山莊提供

南投仁愛「能高瀑布」是能高越嶺道西段沿線的指標性景點，但今年旱情嚴重，高山水源缺乏，一度消失，僅見岩壁。而在近期春雨挹注下，飛瀑宣洩美景再現，也暫解天池山莊的缺水之苦，天池山莊今在臉書粉專開心分享「辣個瀑布回來了」。

能高瀑布位居能高越嶺道西段沿線、塔羅灣溪上游，海拔約2800公尺，高低落差約200公，自中段分為2道水流，豐水期水源充沛、水勢壯闊，成該登山路線指標景點，也是國內著名的高海拔瀑布之一，又有「夫妻瀧」、「三疊瀑布」之稱。

但因去年入冬後久旱不雨，水情嚴峻，連高山水源幾近枯竭，能高瀑布的壯麗白瀑水勢因此消失，舉目只見層次分明的山壁，鄰近的天池山莊、部落也面臨缺水危機，所幸近期迎來春雨，幾波雨水挹注下，飛瀑宣洩美景今天總算回歸再現。

能高越嶺道西段「天池山莊」今天在臉書粉絲專頁分享宣告「辣個瀑布回來了」，還附上乾旱期斷水時的照片做對比，而兩道白瀑宣洩而下的美景，吸引大批山友按讚，並且開心留言直呼「好多水啊」、「有水的瀑布」等。

而因近期山區天候不穩定，天池山莊也貼心提醒山友，若要前往能高越嶺道西段要注意落石，尤其該步道0.3K、6K、10K等易落石路段，務必小心通行。

南投仁愛能高越嶺道西段沿線的指標性景點「能高瀑布」因久旱不雨，飛瀑美景一度消失，僅見岩壁。圖／天池山莊提供
南投仁愛能高越嶺道西段沿線的指標性景點「能高瀑布」因久旱不雨，飛瀑美景一度消失，僅見岩壁。圖／天池山莊提供

能高越嶺道 落石 山友

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