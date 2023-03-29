春雨挹注 南投能高越嶺道飛瀑美景再現
南投仁愛「能高瀑布」是能高越嶺道西段沿線的指標性景點，但今年旱情嚴重，高山水源缺乏，一度消失，僅見岩壁。而在近期春雨挹注下，飛瀑宣洩美景再現，也暫解天池山莊的缺水之苦，天池山莊今在臉書粉專開心分享「辣個瀑布回來了」。
能高瀑布位居能高越嶺道西段沿線、塔羅灣溪上游，海拔約2800公尺，高低落差約200公，自中段分為2道水流，豐水期水源充沛、水勢壯闊，成該登山路線指標景點，也是國內著名的高海拔瀑布之一，又有「夫妻瀧」、「三疊瀑布」之稱。
但因去年入冬後久旱不雨，水情嚴峻，連高山水源幾近枯竭，能高瀑布的壯麗白瀑水勢因此消失，舉目只見層次分明的山壁，鄰近的天池山莊、部落也面臨缺水危機，所幸近期迎來春雨，幾波雨水挹注下，飛瀑宣洩美景今天總算回歸再現。
能高越嶺道西段「天池山莊」今天在臉書粉絲專頁分享宣告「辣個瀑布回來了」，還附上乾旱期斷水時的照片做對比，而兩道白瀑宣洩而下的美景，吸引大批山友按讚，並且開心留言直呼「好多水啊」、「有水的瀑布」等。
而因近期山區天候不穩定，天池山莊也貼心提醒山友，若要前往能高越嶺道西段要注意落石，尤其該步道0.3K、6K、10K等易落石路段，務必小心通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言