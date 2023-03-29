東勢童玩節清明連假開跑 10項闖關等你來

為迎接五天清明連假與慶祝兒童節，台中市政府客家事務委員會將於4月1日在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動，10項童玩闖關遊戲和文創市集、藝文團隊精彩演出，歡迎大小朋友來東勢歡度兒童節。

市府客委會主委江俊龍表示，疫情趨緩，市府與東勢幼兒園一起規劃舉辦童玩節活動，設計多樣童玩，讓小朋友不僅學會怎麼玩，也學習各種童玩的客語怎麼說，歡迎親子們暫時放下手機與平板走出戶外，春天來到山城一遊，享受一整天豐富有趣的活動。

客委會指出，此次安排豐富童玩闖關活動，包括：步步高升踩高蹺、客家沙包丟丟樂、直直滾鐵圈、三人協力競走、迴轉飛行球、活力彈珠台、不倒翁敲敲樂、溜溜叮噹車、釣瓶小能手、轉轉木陀螺等10項關卡，不僅能讓小朋友們親身體驗童玩遊戲，也讓大朋友們重拾兒時回憶，闖關還能集點兌換古早大禮包，茄芷袋、復古童玩與零嘴，期待讓孩子們在歡樂的氛圍中，度過一個難忘的假日時光。