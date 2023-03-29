快訊

稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

東勢童玩節清明連假開跑 10項闖關等你來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供
4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供

為迎接五天清明連假與慶祝兒童節，台中市政府客家事務委員會將於4月1日在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動，10項童玩闖關遊戲和文創市集、藝文團隊精彩演出，歡迎大小朋友來東勢歡度兒童節。

市府客委會主委江俊龍表示，疫情趨緩，市府與東勢幼兒園一起規劃舉辦童玩節活動，設計多樣童玩，讓小朋友不僅學會怎麼玩，也學習各種童玩的客語怎麼說，歡迎親子們暫時放下手機與平板走出戶外，春天來到山城一遊，享受一整天豐富有趣的活動。

客委會指出，此次安排豐富童玩闖關活動，包括：步步高升踩高蹺、客家沙包丟丟樂、直直滾鐵圈、三人協力競走、迴轉飛行球、活力彈珠台、不倒翁敲敲樂、溜溜叮噹車、釣瓶小能手、轉轉木陀螺等10項關卡，不僅能讓小朋友們親身體驗童玩遊戲，也讓大朋友們重拾兒時回憶，闖關還能集點兌換古早大禮包，茄芷袋、復古童玩與零嘴，期待讓孩子們在歡樂的氛圍中，度過一個難忘的假日時光。

此次活動更邀請到草莓姐姐帶動跳、小丑魔術喜劇表演、魔幻泡泡秀、客語新星歌手李彥鋒及街頭特技表演等豐富多元的表演節目，另園區持續增加環境綠美化，其中七彩玫瑰花特別受大家喜愛，歡迎遊客在園區花園拍照打卡休憩，欣賞不同的山城美景。

4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供
4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供
4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供
4月1日，台中市客委會於在東勢客家文化園區廣場舉辦「東勢童玩節－藝童來尞囉」活動。圖／台中市政府客家事務委員會提供

童玩節 客委會 兒童節

延伸閱讀

清明連假停車跟著國旗走 基市推好停車專案免在市中心大塞車

杉原灣清明連假起啟動海域安全服務 電音派對也登場

蘇花大清水明隧道工程提前完成！ 清明連假不管制

高市交通局估清明連假前2天旅遊高峰 景點車流多

相關新聞

為商場開幕漲停車費？建國市場跳腳 中市府：滾動檢討

台中LALAPORT南館今年春節試營運，人潮湧至阻塞交通，5月中旬又將全館開幕，市府為提升周圍路邊車位周轉率，調整樂業路...

台中巨蛋今重行閱覽 啟動百億「孵蛋計畫」

台中市議會臨時會通過「巨蛋」追加預算35億元，市府各局處分工，今（29）日上網辦理公開閱覽，即日起至今年4月6日下午5點...

大村鄉爭取整治八卦山脈荒廢舊步道 結合農業發展觀光

彰化縣大村鄉公所爭取設休閒農業專區，並希望整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同觀光局參山處等單...

連假加普發商機 參山、水保局推消費抽獎活動 獎品總值30萬

清明連假加上全民普發6000元商機，參山國家風景區管理處與水土保持局台中分局今共同宣布，自31日至4月30日只要購買「山...

旱災重創南投茶區2千公頃 今起10天受理現金救助

南投是國內最大茶葉產區，今年乾旱導致茶葉乾枯嚴重，全縣6550公頃茶葉面積，受損面積就達2千公頃，幾乎達三分之一，農民叫...

彰化南瑤宮笨港進香 明年起都要潦溪橫渡濁水溪

彰化市南瑤宮今年笨港進香活動，將從4月30日起到5月5日展開為期7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，今年是由老二媽、興二媽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦