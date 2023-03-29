為商場開幕漲停車費？建國市場跳腳 中市府：滾動檢討

台中LALAPORT南館今年春節試營運，人潮湧至阻塞交通，5月中旬又將全館開幕，市府為提升周圍路邊車位周轉率，調整樂業路、進德路邊收費標準；鄰近的建國市場攤商跳腳，表示為方便卸貨，皆申請合法停車月票，如今調整，停車支出將超出四倍以上，盼市府暫緩實施。中市府表示，將滾動檢討。

LALAPORT南館今年春節試營運，因鄰近建國市場、帝國糖廠等區域，海量民眾湧入，癱瘓周圍交通，如今LALAPORT全館將於5月中旬正式開幕，預計將帶來更可觀人潮；中市交通局為提升該區路邊停車格周轉，將於4月1日起將周邊一般費率(每小時20元)，調整為差別費率(每半小時15元)。

建國市場管理委員會會長蔡鈴欽說，建國市場樓上停車場有高度限制，大多攤商車輛為方便卸貨，便合法申請停車月票，就近使用市場周邊停車格，如今收費標準調整，攤商停車支出將超出四倍以上，盼市府暫緩實施，也應多徵詢各方意見。

市議員鄭功進接獲攤商陳情，今赴現場會勘。鄭功進指出，停管處會勘過程中，不斷重複有與地方團體溝通過才實施，但建國市場管理委員會、議員辦公室都未被諮詢過；建國市場遷到現址已七年，如今因商場進駐，不斷改變相關制度，懷疑市府，僅為解決LaLaport需求，犧牲基層攤商與周邊居民權益。

鄭說，市府應加強與市場和週邊社區溝通，不應強渡關山，僅用三張A4紙公告貼在不顯眼的地方，造成民眾困擾。會後也要求市府，暫緩4月1日實施收費調整，或針對收費時段做上下午分開的設計。