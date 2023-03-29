第二屆「車庫精神in TAICHUNG」創業競賽開跑 你就是產業之星

「車庫精神in TAICHUNG」首屆即徵得58組團隊參賽，一度造成話題，第二屆將以「產業之星」為題，競賽規模再擴大，深化產官學合作能量，中市府今(29)日攜手臺中市工商發展投資策進會、朝陽科技大學、東海大學、逢甲大學等學校育成中心；臺中市跨界交流協會、臺中市連鎖加盟協會、 AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會、臺中市亞哥國際青年商會、臺中市創新創業協會及臺中跨境體驗示範基地等在地單位齊聲宣布開跑，徵件期間112年4月6日至4月28日，高達66萬元創業獎金，鼓勵創業青年踴躍爭取。

「感謝產業相挺，支持青年創業！」臺中市政府經發局張峯源局長表示，第一屆車庫精神創業競賽因為有在地公協會與大學育成中心的支持，成果相當亮眼，協助青年取得創投資金、SBIR補助及青創貸款等，突破千萬元；也促成總金額逾百萬的商業訂單，打造專屬於臺中產業型態的創業生態圈。

車庫精神 in TAICHUNG產業之星創業競賽自112年4月6日至4月28日，歡迎台中各方踴躍參加。

台中市政府經濟發展局林敏棋專委代表出席。

「創業之星，產業解方」張峯源局長進一步表示，臺中公司、商業登記持續蓬勃成長，111年第4季經濟指標，商業登記家數新增4,360家、成長率3.54%；公司登記家數也成長3,982家，皆為全國第一，展現臺中創業動能興盛，因此第二屆「車庫精神in TAICHUNG」特別新增「商業應用」組別，團隊須提出實證場域，應用解決方案，助陣產業數位轉型，驅動商業模式創新，成為產業之星。

昕達光電(股)公司董事長特助鄭韋治分享，榮獲第一屆「車庫精神 in TAICHUNG」銅獎，競賽主題「超高效無機螢光晶片」經過車廠驗證，已是多家封裝廠的合格供應商，今年營業額預估可突破三千萬元。回想當初，由中山大學實驗室一群充滿熱血學長學弟為實踐夢想而共同創業，勒緊褲帶堅持下來，在107年接觸到臺中市青創夢想家，陸續獲得地方型SBIR、創櫃板輔導。於去年投入並實踐車庫精神，得獎不是結束，而是資源挹注的開始，透過產業鏈結媒合會、臺中市青年創業及中小企業貸款等市府創業一條龍輔導資源，取得營運周轉資金、在地產業訂單與投資，增加知名度也推廣公司的創業理念。公司專利是讓LED車燈發光發亮，恰巧與「車庫精神 in TAICHUNG」的理念不謀而合，昕達光電從臺中市太平區的小工廠發光，終會在產業發亮！

經發局補充，為使創業與業界接軌，本年度劃分「製造轉型」與「商業應用」2組，由創業團隊選定主題，自提題目與實證場域報名，每組可獲得金獎15萬元、銀獎10萬元、銅獎5萬元及佳作3名各1萬元的優渥獎金，更多臺中市青創夢想家計畫「車庫精神in TAICHUNG」創業競賽相關資訊，請上活動官網（https://www.youth-taichung.com.tw/）查詢，或電洽(04)2358-7591#1543曾小姐、(04)22289111#31143鄭小姐。

今日出席來賓包含陳文政議員服務團隊、黃馨慧議員服務團隊、鄭功進議員服務團隊、林霈涵議員服務團隊、臺中市工商發展投資策進會王文興副總幹事、臺中市跨業交流會楊富家會長、東海大學產學與育成中心謝曜謙執行長、逢甲大學創業育成與事業發展中心何主亮產學長、AM亞太行銷數位轉型聯盟協會潘昱廷理事、臺中市好禮協會鄭人豪理事長、國際青年商會中華民國總會籃元宏主委、臺中市亞哥國際青年商會沈佳緯會長、臺中市創新創業協會簡明儀理事長、臺灣連鎖加盟促進協會中區分會李德愛理事長及多位會員夥伴皆到場支持。