久旱不雨茶葉受損嚴重 南投茶農可申請現金救助
久旱不雨，南投縣茶葉受損嚴重，投縣府指出，農委會已將茶葉列入天然災害現金救助項目，每公頃現金救助5.5萬元，即起至4月7日止受理申請，呼籲符合資格農民提出申請。
久旱不雨，南投農作物枯萎災損嚴重，茶葉有844.4公頃受損；南投縣政府啟動作物乾旱災損查報勘查，縣府農業處日前統計，茶葉植株枯萎死亡受災面積844.4公頃，包括鹿谷鄉、竹山鎮、仁愛鄉。
縣府今天發布新聞稿指出，乾旱造成縣內茶葉受損，為照顧作物嚴重受損的農民，農委會依農業天然災害救助辦法，昨天公告可辦理天然災害現金救助，每公頃新台幣5.5萬元。
縣府表示，茶園受損面積達20%以上者，可申請救助，受理申請期間即日起至4月7日止，假日照常受理，請符合資格者攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不予受理。
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