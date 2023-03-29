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大村鄉爭取整治八卦山脈荒廢舊步道 結合農業發展觀光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同相關單位會勘3步道。圖／大村鄉公所提供
大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同相關單位會勘3步道。圖／大村鄉公所提供

彰化縣大村鄉公所爭取設休閒農業專區，並希望整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同觀光局參山處等單位會勘佳柔坑、炭坑、五里坑等三步道，步道全長4.6公里，希望第一期五里坑步道能在今年爭取到經費動工，未來步道也將結合在地社區發展休閒農業。

賴志銘表示，大村鄉同步規畫500多公頃的休閒農業專區，並將建置「屬於大村鄉的登山步道」，發展淺山農業、里山生態等，並結合地方創生計畫，以帶動產業及觀光發展，最近已會同交通部觀光局參山國家風景區管理處、農委會水土保持局南投分局、林務局、彰化縣政府等單位會勘。

大村鄉公所主秘陳東松說，公所初步規畫的健康療癒步道包括1.8公里的五里坑步道、1公里佳柔坑步道、1.8公里的炭坑步道經費共1.1億，公所目前已有自籌款2300萬元，正向中央爭取補助經費，未來希望步道連結到139縣道。

陳東松說，步道將規畫符合各族群休閒需求，例如第一期工程五里坑步道屬於大眾化的快樂步道，炭坑步道是挑戰型步道，甚至可以保留原本石頭路段，讓大家走健康又挑戰型特色步道，步道也要結合在地農業及小農市集、觀光果園等，提供深度遊程。

三步道能帶動所在地平和、福興、黃厝三村發展，公所會勘發現，步道沿線有相思林、江某樹等林相，早期當地有炭坑，就地取材相思樹當炭材，都是產業文化的足跡，而附近的花樹銀行致力生態復育，均是可以結合的觀光資源。

大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同相關單位會勘3步道。圖／大村鄉公所提供
大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道，鄉長賴志銘近期會同相關單位會勘3步道。圖／大村鄉公所提供
大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道。圖／大村鄉公所提供
大村鄉公所規劃整治八卦山脈已荒廢的舊步道成為健康療癒步道。圖／大村鄉公所提供

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