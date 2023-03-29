連假加普發商機 參山、水保局推消費抽獎活動 獎品總值30萬

清明連假加上全民普發6000元商機，參山國家風景區管理處與水土保持局台中分局今共同宣布，自31日至4月30日只要購買「山守現」及「喔熊產品」單筆消費滿399元，即有機會抽到價值7900元Apple Watch SE，獎品總價值近30萬元。另外，位在台中軟體園區的大里藝術廣場也連5天推出「童FUN派對」活動，免費節目天天不間斷。

參山處與水保局台中分局長今天在泰安服務區共同舉辦「喔熊專櫃」與「山守現道之驛」周年慶活動，參山處長曹忠猷說，去年與水保局山守現農特產品牌合作，在泰安服務區道之驛通路設置喔熊專櫃，讓粉絲更方便購買。今年再共同推出周年慶抽獎活動，歡迎大家在31日至4月30日的周年慶活動期間選購，單筆消費金額滿399元，就能參加抽獎。

大里藝術廣場從連假第一天就準備了精彩的活動，4月1日由蓁蓁姐姐帶領專業幼教團隊，和寶貝們一起唱跳，2日由曾經獲得上海兒童藝術節 - 優秀劇目獎的小青蛙劇團，帶來世界著名童話故事改編的「新小紅帽」3日由知名的甜兒姐姐和海星哥哥，帶著小芙尼一起舉辦最歡樂的派對，4日由萬花筒劇團帶來「淘氣皮皮歷險記」，5日則由超人氣米苔目哥哥和飄飄姐姐與寶貝一起同樂，開開心心慶祝兒童節。

大里藝術廣場人員說，只要提前預購「異想新樂園」一日套票，不止可以到搖滾區近距離觀賞表演，還能跟哥哥姐姐一起拍照。另外，大里藝術廣場特別打造了24公尺長的巨型畫冊，讓親子一起貼貼樂，且連續5天有4種主題，可以從動手操作中除了培養孩子眼手協調、空間建構的能力外，也透過大人小孩一起思考、對話，還能拉近親子間的距離，共享親子歡樂時光。