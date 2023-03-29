旱災重創南投茶區2千公頃 今起10天受理現金救助

南投是國內最大茶葉產區，今年乾旱導致茶葉乾枯嚴重，全縣6550公頃茶葉面積，受損面積就達2千公頃，幾乎達三分之一，農民叫苦連天。農委會宣布南投縣列為農業天然災害現金救助地區，今天起申請至4月7日止，各鄉鎮公所假日加班受理申請，減輕農友損失。

南投縣茶葉種植面積約6550公頃，占了全台5成3，產量更達5成，都居全台之冠，今年入冬以來乾旱少雨，讓茶樹受損嚴重，仁愛、信義、竹山、鹿谷等主要茶區，茶園整片枯黃，茶葉成為枯葉一碰就碎。

仁愛鄉林姓茶農說，山區缺乏水源，種茶只能靠天吃飯，但幾個月沒下雨，只能眼看茶樹逐漸乾枯，大多數茶園收成只剩二到四成，部分茶樹枯死，想要復耕都很困難。

農業處農發科長曾銀位說，近日會同鄉鎮公所查報災損，經過統計受損面積比原本估計850公頃更嚴重，不少茶園受損都在四成以上，受損面積達2千公頃，可說是近年來最嚴重。

縣府完成受災查報後，農委會也在昨天宣佈啟動天然災害現金救助和低利貸款，現金救助方面，茶園每公頃現金救助額度為5萬5000元，茶園受損未達20%者不補助。

農業處長陳瑞慶說，昨晚收到農委會核定南投縣茶葉列入旱損作物救助對象後，立即通知縣內13鄉鎮市公所從今天起到4月7日起受理申請，清明及兒童連假也照常受理，讓農民盡快獲得協助，減少損失。