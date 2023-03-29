顏寬恒交重保／漏夜偵訊千萬交保 林靜儀：地方要乾淨清廉

國民黨前立委顏寬恒疑似涉及台中市沙鹿區豪宅違建案，台中地檢署今天諭知以新台幣1000萬元交保，民進黨立委林靜儀表示，尊重司法調查，希望選區可以有乾淨、清廉且不藏私，不為了私人利益的政治工作者。

台中地檢署今天證實，檢方偵辦顏姓被告涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌案件，經過中檢重案支援中心、調查局中機站、航調處執行搜索及傳訊，今天凌晨經檢察官複訊後，分別諭知顏姓被告、陳姓配偶分別以1000萬元、500萬元交保候傳。

林靜儀上午在立法院受訪時說，她尊重國民黨內部的提名機制，每個政黨都有不同的政策，顏家過去不管是財產也好，或者是佔用國有土地的狀況也好，地方上持續都有民眾在質疑，「我們都尊重司法相關的調查」。

林靜儀也說，今天傳出顏寬恒被交保的消息，即使先前沒有在地方特別提到，不過持續地有民眾提出疑慮，當事人還是跟民眾說清楚會比較好。

林靜儀指出，自己從去年當選以來，因為只有2年的時間，她想要讓民眾有明顯的信任跟信心，所以還有很多政治上的工作要做，而不管未來的對手是誰，自己都希望地方上可以有乾淨、清廉且不藏私，不為了私人利益去做政治的政治工作者。

林靜儀認為，現在對她來說比較重要的事情，還是如何讓民眾有更好的信任，「知道我可以為地方服務」，自己還有太多應該要為民眾做的事情，因為過去的政治人物沒有好好地服務，這是她在地方上比較強烈的感受。

林靜儀強調，認真地為民眾服務，這是自己現在的目標，「至於對手是誰，我覺得那個都不是重點」。

林靜儀表示，有關顏寬恒侵佔國有財產署的土地，這個部分已經確定，她先前在立法院質詢時已經要求國產署，顏寬恒必須要清空還給國家，至於其他相關法律的刑責，還是要交由法務部調查局去調查，她並不清楚。